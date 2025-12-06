Luka isterao Aneli iz hotela! Obezbeđenje sprečilo novu kataklizmu: Neću više da te vidim, imaš SVOJE KEROVE! (VIDEO)

Posle večerašnje drame u hotelu, kada su žestoko zaratili Aneli Ahmić i Luka Vujović, došlo je do nove svađe bivšeg ljubavnog para.

Nakon što mu je pobacala sve stvari u hotelu, a potom deo istih odnela u đubre, Aneli je otišla u pab, gde se zadržala svega nekoliko sekundi, a potom se besno uputila u hotel po "repete".

U hotelu je bio Luka, a čim je Aneli ušla nastavila se svađa, a da ne dođe do većeg haosa postaralo se obezbeđenje koje je sve vreme motrilo na njih.

- Ajde, napolje! Nosi sve i ćao, da te ne vidim više. Sve ti bacam ispred - najavio je Luka, kog je Aneli nazvala kerom, a on joj nije ostao dužan.

- Ker tvoj neka ti dođe, neka ti uzme! Kerovi tvoji neka dođu da uzmu - poručio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

