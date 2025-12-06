AKTUELNO

Zadruga

Luka isterao Aneli iz hotela! Obezbeđenje sprečilo novu kataklizmu: Neću više da te vidim, imaš SVOJE KEROVE! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle večerašnje drame u hotelu, kada su žestoko zaratili Aneli Ahmić i Luka Vujović, došlo je do nove svađe bivšeg ljubavnog para.

Nakon što mu je pobacala sve stvari u hotelu, a potom deo istih odnela u đubre, Aneli je otišla u pab, gde se zadržala svega nekoliko sekundi, a potom se besno uputila u hotel po "repete".

Foto: TV Pink Printscreen

U hotelu je bio Luka, a čim je Aneli ušla nastavila se svađa, a da ne dođe do većeg haosa postaralo se obezbeđenje koje je sve vreme motrilo na njih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde, napolje! Nosi sve i ćao, da te ne vidim više. Sve ti bacam ispred - najavio je Luka, kog je Aneli nazvala kerom, a on joj nije ostao dužan.

- Ker tvoj neka ti dođe, neka ti uzme! Kerovi tvoji neka dođu da uzmu - poručio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

Da te ne vidim više u životu: Aneli bacila Lukine stvari u đubre, on je izmarširao kao kera! (VIDEO)

Zadruga

Neprijatnije od ovoga ne može! Luka ponovo uhvatio flert Aneli i Anđela, pa ih suočio u hotelu (VIDEO)

Domaći

Trese se hotel! Obezbeđenje razdvaja Aneli i Luku, lete stvari, vređaju se najstrašnije: Alibaba te je odj*b*o i pokazao ko si! (VIDEO)

Domaći

Aneli optužila Luku da ju je tukao, a sada se hitno oglasila njegova majka Biljana: Razvezala jezik o bivšoj snaji!

Domaći

'DOKAZAO SI DA SI LAŽOV' Nakon suočavanja Aneli i Asmina za Pink.rs se oglasila Sita! Dala podršku svojoj sestri, a onda OSULA RAFANU PALJBU po Durdži

Domaći

KRME DEBELO, ČEKAĆE U REDU DA TE POLOME! Sita hitno reagovala nakon sukoba Bebice i Teodore sa Lukom i Aneli: Evo šta im se sprema čim izađu iz Elite