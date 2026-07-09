Uroš žestoko udario na Filipa, Janjuš bez zadrške prozvao Aneli i poručio joj da otvori oči: Ti želiš da budeš kombinacija! (VIDEO)

Uroš je oštro kritikovao Filipovo ponašanje, tvrdeći da izbegava odgovornost i da svojim stavovima ponižava žene, dok je Janjuš poručio Aneli da otvori oči i zapita se zašto pristaje na takav odnos.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Aneli uopšte nije potrbna ova situacija sa Filipom. Sedi i kulira i odbrojava dane. Njegova uloga je kao po*no glumac da jede, spava, je*e i da se sunča. Umesto da se bori za pravdu i sebe. Filip beži od odgovornosti i folirant je. Za svaku devojku ima rečenicu ali. Da je zaljubljen u nju imao bi poriv da je odbrani gde bi nju zaštitio kao ženu. Degradira žene. Ima pravo da je neko voli. Njegov stav je kriminalan kao iz 19. veka. Ako ne može bez nje šta mu je teško da prihvati. On ne mora da bude otac broj dva Nori - rekao je Uroš.

- Malo pre si rekla par stvari. Filip je rekao da se drđi stava da neće ući u vezu. Malo pre si rekla da imate svoj plan koji imate. Sebe si ovd ubacila u varijantu da si kombinacija. Ti sediš tu, a njega boli k*rac. Njega boli savršeno bon apetit. Ti imaš veću odgovornost. Ja sam isto za kombinacije ako ne ide u vezi, to nije ništa strašno. Ovo je vređanje inteligencije. One su same želele da ih on iskorišćava. Znaš li ti šta si prošla iu životu? Ništa divno. Baš će tebe Filip ovde da iskoristi. Ti želiš da budeš kombinacija. - rekao je Janjuš.

- Ne napada te niko samo ti ne trebaš da se nama pravdaš. Ti nju kanališ Matora.- dodala je

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Autor: Teodora Mladenović