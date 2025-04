Radi je na foru: Ivan ubeđen da Đedović dobija Aneli u ratu jer je inteligentniji od nje, ona ostala bez teksta! (VIDEO)

Pokušao da joj otvori oči!

U toku je emisija '''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Marko mene ne dira, pa ne diram ni ja njega. Jasno je da mi imamo sukob, ali sada nemam potrebe da ga nešto naročito vređam za razliku od Luke za kog smatram da je mogao mnogo drastičnije da mu odgovori. Marko i ja smo prošle sezone imali mnogo gore obračune. Njegov kerić ga je nazvao asocijalno socijalan radnik i to je za mene istina. On idealno funkcioniše u ovakvim društvima jer on od ku*vi, ološa i prostitutki pravi najbolje i idealna je veš mašina za njih. Marko preti da ćete isto završiti kao Aneli i to je činjenica jer ste sami krivi što mu se poveravate - rekao je Ivan, pa dodao:

- Aneli tebe je Đedović uhvatio samo na arlaukanje jer si glupa i nikada nije izneo ništa novo što mi već ne znamo. On tebe hvata na foru jer je mnogo inteligentniji od tebe i to moraš da znaš. Aneli retorički si nesposobna i to je činjenica, zato što koristiš lagane vređalice. Meni kada je tvoja majka poslala poklone, nakon toga sam te najstrašnije izvređao. Imamo vrlo korektan odnos i ja mislim da si u jednom trenutku bila fejk prema Luki, ali sada ne. Ostavljam Aneli - rekao je Ivan.

- Ivan je u pravu, ja dobijam određene skrinšotove, ali sam dobio i Asminove gole slike da raširim po društvenim mrežama što nisam uradio. Nije samo Gastoz dolazio u rehab, dolazio je i Munja, Bebica, Terza, Luka, Marko i svi ostali - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić