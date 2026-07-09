Lepi Mića zapenio na Aneli, kritikuje je zbog odnosa sa Đukićem, pa joj uputio salvu uvreda! (VIDEO)

Aneli Ahmić i Lepi Mića ušli su u žestoku raspravu zbog Filipa Đukića, a on joj je zamerio što dozvoljava da je situacija sa njim toliko pogađa.

Po završetku emisije ''Pitanja novinara'', Aneli Ahmić i Lepi Mića su ušli u sukob zbog Filipa Đukića.

- Znaš šta Mićo. Ja sam rijaliti završila. Ja sam sve svoje ovde završila - rekla je Aneli.

- Kako tebe Filip ubije u pojam. Kako si ti slaba - rekao je Mića.

- Ja sam sve svoje završila - rekla je Aneli.

- Aham. Da je sa Filipom sve u redu sad bi skakala - rekao je Mića.

- Da je sve u redu sa njim bih, ali nemam snage za ništa. Od svega bežim. Sad ću ja sa njim pričati. Doćiću od sutra ovde da spavam da ga ne gledam uopšte. - rekla je Aneli.

- Ne galami ženska glavo. Je*o vas Filip. Ložite se na budalaštine. Imam njuh za sve u životu. Sve sam ti rekao i džaba ti ne slušaš ništa. Lupaj glavom o zid, gde ti je pamet u glavi. Pi*ka ti materina glupa. Pričam o njegovoj reakciji. Budalo budalasta. - rekao je Mića.

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Autor: Teodora Mladenović