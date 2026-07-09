Ne pronalaze zajednički jezik oko Filipa Đukića: Sukob Lepog Miće i Aneli ne jenjava, on joj očitao bukvicu! (VIDEO)

Nakon prvog sukoba, rasprava između Aneli Ahmić i Lepog Miće nastavila se novim tenzijama, a njih dvoje nisu uspeli da pronađu zajednički jezik oko Filipa Đukića.

Lepi Mića i Aneli Ahmić nastavili su svoju dramu u Pabu.

- Budaletine. Sve maloumne budale - rekao je Mića.

- Pitala sam te kakav je ovo paradajz - dodala je Aneli.

- Šta vrištiš tu. Šta ja imam sa tim? - rekao je Mića.

- Pa Muratu reci- nastavila je Aneli.

- Ne deri se na mene. Je*o ti Filip mater je l' si čula. P*čka ti materina bolesna. Majmune majmunski. - rekao je Mića.

- Kakve veze Filip ima sa ovim? - rekla je Aneli.

- Ima sve. Unakazio te je kobilo. Pi*ka ti materina glupa. Budaletino jedna. Njega boli k*rac. On sedi, stavi naočare i boli ga k*rac. I ti želiš takvog muškarca. Kobilo. Četdeset godina imaš. Samo ga ti brani. Us*o te je - rekao je Mića.

- Ne brini se ti za mene - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović