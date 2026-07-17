Jako si drzak i bezobrazan: Aneli i Filip ne preastaju sa provokacijama, ona primetila da mu veoma smeta kad je pored drugog muškarca?! (VIDEO)

Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovarali su u Pabu, te je ona priznala da joj je veoma zasmetalo jer je on, tokom jučerašnjeg dana imao reakciju koja se njoj nije dopala.

Aneli Ahmić zamerila je Filipu Đukiću jer je napustio razgovor koji vodili sa Borom Santanom, te je Aneli došla do zaključka da Filip pokazuje nagore strane svoje ličnosti onda kada mu ne ide po volji.

- Koji si ti lažov - rekla je Aneli.

- Što? - upitao je Filip.

- Ti si ustao kada smo razgovarali Bora, ti i ja, nešto ti nije odgovaralo bilo, pa si se sklonio. Jako si drzak i bezobrazan. Kada smo Bora i ja razgovarali, nešto ti nije prijalo - rekla je Aneli.

- Ti si bolesna devojka - dodao je Filip.

- Mene ne možeš da lažeš, ja sa, to to stavila već do znanja - kazala je Aneli.

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Autor: S.Z.