AKTUELNO

Zadruga

Jako si drzak i bezobrazan: Aneli i Filip ne preastaju sa provokacijama, ona primetila da mu veoma smeta kad je pored drugog muškarca?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovarali su u Pabu, te je ona priznala da joj je veoma zasmetalo jer je on, tokom jučerašnjeg dana imao reakciju koja se njoj nije dopala.

Aneli Ahmić zamerila je Filipu Đukiću jer je napustio razgovor koji vodili sa Borom Santanom, te je Aneli došla do zaključka da Filip pokazuje nagore strane svoje ličnosti onda kada mu ne ide po volji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji si ti lažov - rekla je Aneli.

- Što? - upitao je Filip.

- Ti si ustao kada smo razgovarali Bora, ti i ja, nešto ti nije odgovaralo bilo, pa si se sklonio. Jako si drzak i bezobrazan. Kada smo Bora i ja razgovarali, nešto ti nije prijalo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si bolesna devojka - dodao je Filip.

- Mene ne možeš da lažeš, ja sa, to to stavila već do znanja - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Voli me, a se*e: Filip uveren da je Aneli totalno odlepila za njim, ona ne prestaje da mu prebacuje zbog pijanstva! (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekao trenutak: Ivan ne prestaje sa provokacijama na Anelin račun, ponovo je potkačio zbog Filipa! (VIDEO)

Zadruga

NE ŽELIŠ DA JE SPASIŠ BLAMA: Matora bljuje vatru na Đukića što je u svojim postupcima konradiktoran prema Aneli, dok ona guta knedle i plače! (VIDEO)

Zadruga

Ne skidaju osmehe s lica: Filip jednim potezom vratio Aneli u život, ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

Domaći

JA NEĆU BETON LIGU PORED SEBE! Provokacije Maje i Luke ne prestaju, on odmah pokušao da se opravda zbog flerta sa Sarom (VIDEO)

Domaći

Aneli provalila Teodoru i Đukića, a sada ih raskrinkali i gledaoci: Evo kako jedno drugom šalju TAJNE SIGNALE (FOTO)