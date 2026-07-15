Jedva dočekao trenutak: Ivan ne prestaje sa provokacijama na Anelin račun, ponovo je potkačio zbog Filipa! (VIDEO)

Ivan Marinković jedva je dočekao da potkači Aneli Ahmić jer nije bila tu kada je Filip Đukić pripit ležao na krevetu.

Ivan Marinković iskoristio je priliku da pecne Aneli Ahmić u trenutku kada je video da drugi učesnici pomaži Filipu Đukiću da legne u krevet, jer je ponovo prekoračio normalne količine alkohola. Ona je tom priliom naišla, te je došlo do rasprave.

- Aneli, dok ti pereš zube, drugi ljudi smeštaju Filipa u krevet jer je pijan - kazao je Ivan.

- Dajte, ludi, da vam je?! - kazala je Aneli.

- Je*em li vam mamu, da vam je*em. Do pre petnaest minuta velika ljubav, a gde si sada ti?! - rekao je Ivan.

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Autor: S.Z.