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Jedva dočekao trenutak: Ivan ne prestaje sa provokacijama na Anelin račun, ponovo je potkačio zbog Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković jedva je dočekao da potkači Aneli Ahmić jer nije bila tu kada je Filip Đukić pripit ležao na krevetu.

Ivan Marinković iskoristio je priliku da pecne Aneli Ahmić u trenutku kada je video da drugi učesnici pomaži Filipu Đukiću da legne u krevet, jer je ponovo prekoračio normalne količine alkohola. Ona je tom priliom naišla, te je došlo do rasprave.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, dok ti pereš zube, drugi ljudi smeštaju Filipa u krevet jer je pijan - kazao je Ivan.

- Dajte, ludi, da vam je?! - kazala je Aneli.

- Je*em li vam mamu, da vam je*em. Do pre petnaest minuta velika ljubav, a gde si sada ti?! - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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