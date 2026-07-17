I ona ima svog Šarenog: Aneli se totalno prepustila rukama Filipa Đukića, pogledajte kako uživa u dodirima (VIDEO)

Filip Đukić i Aneli Ahmić, iako su u prethodnom periodu bili u zategnutim odnosima, sada su odjednom u dobrim odnosima, te se ona tako prepustila ovog jutra njegovim rukama!

Aneli Ahmić, nakon što se završila emisija "Finalna izbacivanja" otišla je sa Filipom Đukićem u pab, te su tako sedeli sa Borom Santanom i sve vreme komentarisali aktuelna dešavanja.

Dok su sedeli u pabu, Aneli se prepustila Đukićevim veštim rukama, koji je rešio da joj olakša bolove, pa ju je tako sve vreme masirao dok su pričali u čemu je, sudeći po reakcijama, uživala. Kako će ovaj odnos funkcionisati do samog kraja, pa i po napuštanju rijalitija, kao i da li će ozvaničiti svoj ljubavni odnos ili će pak, ostati samo drugari, ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo.

Podsetimo, nakon druge večeri finalnih izbacivanja, odlukom glasova publike Belu kuću su napustile Dragana Stojančević i Dušica Đokić, dok su pak, prve večeri najpoznatije imanje u Šimanovcima napustili Anastasija Brčić i Murat Asylguzhin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić