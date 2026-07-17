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I ona ima svog Šarenog: Aneli se totalno prepustila rukama Filipa Đukića, pogledajte kako uživa u dodirima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Filip Đukić i Aneli Ahmić, iako su u prethodnom periodu bili u zategnutim odnosima, sada su odjednom u dobrim odnosima, te se ona tako prepustila ovog jutra njegovim rukama!

Aneli Ahmić, nakon što se završila emisija "Finalna izbacivanja" otišla je sa Filipom Đukićem u pab, te su tako sedeli sa Borom Santanom i sve vreme komentarisali aktuelna dešavanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su sedeli u pabu, Aneli se prepustila Đukićevim veštim rukama, koji je rešio da joj olakša bolove, pa ju je tako sve vreme masirao dok su pričali u čemu je, sudeći po reakcijama, uživala. Kako će ovaj odnos funkcionisati do samog kraja, pa i po napuštanju rijalitija, kao i da li će ozvaničiti svoj ljubavni odnos ili će pak, ostati samo drugari, ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, nakon druge večeri finalnih izbacivanja, odlukom glasova publike Belu kuću su napustile Dragana Stojančević i Dušica Đokić, dok su pak, prve večeri najpoznatije imanje u Šimanovcima napustili Anastasija Brčić i Murat Asylguzhin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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