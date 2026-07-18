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Izgorela od besa: Aneli šokirana zbog Đukićevog dogovora s Dušicom, odmah mu izljubomorisala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić već neko vreme varira od toplog do hladnog. Baš kada se učini da su njih dvoje pronašli zajednički jezik, novom svađom razuvere sve koji su poverovali da su konačno ušli u mirnu luku.

Obzirom da je Aneli Ahmić tokom večerašnje emisije od voditelja Milana Miloševića saznala da Dušica Đokić i Filip Đukić imaju neki dogovor za spoljni svet, ona je odmah izgorela od ljubomore i Filipa žestoko prekorila.

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- Zamisli da ti od svih ljudi tražiš Dušici suplemente - rekla je Aneli.

- Pa dogovarali smo se da mi sredi - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si joj tačno rekao? - upitala je Aneli.

- Rekao sam: ''Nemoj da zaboraviš da mi središ ono što smo se dogovorili'' - rekao je Filip.

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- Odakle tebi Dušicin broj? - upitala je Aneli.

- Doneće mi na finale - rekao je Filip.

- Kako ćeš je pozvati? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Doneće mi na finale, čuješ li - rekao je Filip.

- Pa šta ako ne ostane do finala? - upitala je Aneli.

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- Onda će doći na žurku - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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