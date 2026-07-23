Udala se za svoju prvu ljubav, na porođaju doživela KLINIČKU SMRT! Naša pevačica je bila proglašena mrtvom, a ova tragedija joj je obeležila život

Imala je veoma turbulentan život, pun preokreta i bolnih udaraca, ali nikad nije odustala od svojih snova.

Čuvena pevačica Hanka Paldum prve muzičke korake napravila je još u rodnom Čajniču, u čemu ju je najviše podržavao mlađi brat Smail. Nakon selidbe u Sarajevo, gde je upisala srednju školu, njena lepota privlačila je mnoge udvarače, ali je njeno srce ipak osvojio njen drug.

Prva, velika ljubav

Prisećajući se svojih ranih dana i prvih simpatija, Hanka je jednom prilikom ispričala:

- Mladost i tinejdžerski dani period su kada se bude ljubav i prve emocije. Imala sam simpatije, a uvek su me privlačili fini i kulturni momci koji su po nečemu odudarali od okoline. U to vreme nije bilo pristojno javno ispoljavati emocije jer bi nas obuzimali stid i sramota. Bilo je dosta momaka koji su pokušavali da me osvoje i koji su bili zainteresovani za mene, ali ja sam ih izbegavala jer sam se plašila ljubavi, znajući šta ona sa sobom nosi. Moj prvi momak bio je zapravo moj muž, s kojim sam se u početku samo družila.

Tragedija na početku muzičke karijere

Za Muradifa se Hanka udala 1976. godine i zajedno su osnovali produkcijsku kuću. Na samom početku njene karijere preminuo joj je otac, a ta tragedija je veoma uticala na pevačicu.

Na porođaju doživela KLINIČKU SMRT

Njena popularnost je rasla, a ona se uprkos svemu okrenula porodici i 1981. godine rodila je ćerku Minelu, a pet godina kasnije i sina Mirzu. Oba porođaja su bila izuzetno teška, o čemu je Hanka otvoreno govorila.

- Imala sam veoma teške porođaje, a tokom oba sam zbog zdravstvenih komplikacija doživela kliničku smrt. Teži mi je bio porođaj sa Mirzom kada sam nekoliko minuta bila mrtva, čega ne volim da se prisećam. Majčinstvo sam doživela kao prirodan sled stvari u životu i uvek sam sebe smatrala prvenstveno ženom i majkom, pa tek onda umetnicom. Muziku sam smatrala delom sebe, nikada nisam obraćala posebnu pažnju na karijeru niti sam se opterećivala poslovnim uspesima, već mi je važnije bilo da svoju decu izvedem na pravi put. Minela je uvek bila moja desna ruka, velika pomoć, a pogotovo sam, dok je bila mala, mogla da se oslonim na nju.

Drugi brak je odbila

Posle 13 godina, njen brak se završio razvodom, a Hanka se maksimalno posvetila svom poslu. Kasnije je uplovila u vezu sa fudbalskim trenerom Miladinom Živadinovićem, ali je odbila njegovu prosidbu i ubrzo su raskinuli.

Autor: R.L.