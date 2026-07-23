Voditelj dobio leukemiju! Sad se oglasio i saopštio važne vesti: Ljudi se rasplakali... (FOTO)

Putem društvenih mreža podelio važne vesti!

Voditelj Boban Spasojević obelodanio je prošle godine da dve godine unazad vodi borbu sa leukemijom. Nekadašnjeg voditelja vesti mnogi pamte kao šarmatnog mladića, a on je tada potresnim vestima rastužio region, dok je sada objavio važne i pozitivne vesti.

- 23.040 sati ili 960 dana ili 31 mesec i 17 dana. I konačno sam danas završio aktivno lečenje od leukemije! Od danas nema više lekova! Vratio sam se u "normalu", ali ništa nije bilo normalno sve ovo vreme. Sada još i da se organizam vrati u normalu, pa nam je, njemu i meni, nebo granica! Hvala ti živote! Idemo dalje! - poručio je voditelj putem Fejsbuka gde je u komentarima dobio ogromnu podršku.

Šta je Boban ispričao o borbi sa leukemijom?

Boban Spasojević otkrio je da dve godine vodi borbu sa leukemijom. On se prisetio noći kada mu se pre dve godine iznenada život promenio.

Spasojević je na svom Fejsbuku podelio fotografiju sa ocem kojem bi danas bio rođendan, a koji više nije među živima. On je u emotivnom obraćanju govorio i o zdravstvenim problemima.

- Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Ceo moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sećamo i spominjemo. Sretan rođendan Veljo! - počeo je izlaganje Boban.

- Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Pre dve godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gde su mi posle standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života - dodao je Boban.

- Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali pre svega sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam - dodao je Boban.

- Promenio sam se fizički, lekovi i čuda čine svoje, promenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vreme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli… - dodao je Boban.

- Živite svoj život najbolje što možete! - zaključio je Boban.

Autor: N. Ž.