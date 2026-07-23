RODILA BIH MU DETE, VOLIM GA! Slađa Poršelina progovorila o vezi sa Kristijanom: Jedna stvar je fascinira!

Slađa Lazić Poršelina odlučila je da skine rukavice i potpuno iskreno progovori o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem.

Iako je otkrila da do sada nije bila intimna sa njim, nije krila ogromne simpatije, divljenje i privlačnost koju oseća prema njegovoj dominantnoj prirodi.

Komentarišući njihov trenutni status i osećanja, Slađa je izjavila:

- Nismo do toga došli još uvek. Ja volim Kristijana. On je dominantan muškarac i on je jednostavno Kristijan Golubović .

S obzirom na to da je poznato da joj je finansijska stabilnost partnera izuzetno važna, starleta je otvoreno govorila i o tom aspektu, objašnjavajući zašto bi više volela da bude prepoznatljiva kao njegova izabranica:

- Možda i može finansijski da me isprati, nikad se ne zna, ali moram da kažem da je on pravi lav, muškarac i da je to potrebno svakoj ženi. Potrebno je imati jednog lava pored sebe i reći: 'Ja sam devojka Kristijana Golubovića', a ne da bude: 'Ja sam dečko Slađe Poršeline'.

"Rodila bih mu dete"

Ipak, prava bomba usledila je kada je starleta bez razmišljanja priznala da sa njim priželjkuje i korak više, odnosno osnivanje porodice. Objasnila je šta je to što Golubovića izdvaja od drugih:

- Rodila bih mu dete, on to zna. Baš sam pričala o tome. Kristijan je zanimljiv, autentičan, poseban. On ima Iks faktor. Što se mene tiče, ja bih rado bila majka njegove dece.

Autor: Pink.rs