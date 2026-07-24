Bon Džoviju pozlilo usred koncerta: Evo sa čime se suočava

Američki rok muzičar Džon Bon Džovi prekinuo je koncert u njujorškoj dvorani Medison Skver Garden oko sat i po nakon početka nastupa zbog zdravstvenih problema, saopštio je portparol grupe.

Bon Džovi je sa bine poručio publici da sačuva ulaznice jer će koncert biti naknadno održan.

- Nemojte bacati svoje ulaznice... Pronaći ću način da zakažemo novi termin. Moraću da se smirim na jednu noć- rekao je pevač, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Portparol benda potvrdio je za ABC njuz da je Bon Džovi poslednjih dana imao infekciju sinusa, zbog čega je koncert morao da bude prekinut pre završetka.

- Džon Bon Džovi je sa bine rekao publici da se bori sa infekcijom sinusa, zbog čega je koncert ranije završen. Uskoro će biti objavljene nove informacije", naveo je portparol.

Koncert je bio osmi od ukupno devet zakazanih nastupa benda u Medison Skver Gardenu u okviru turneje "Forever", koja je počela 7. jula.

Za sada je planirano da bend nastupi u istoj dvorani i u nedelju, nakon čega bi turneju trebalo da nastavi sa pet koncerata u Velikoj Britaniji tokom avgusta i septembra.

Turneja "Forever" prva je velika turneja Bon Džovija od operacije glasnih žica 2022. godine.

Autor: M.K.