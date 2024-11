TRAMP UKRAO ŠOU! Novi predsednik Amerike je došao sa Ilonom Maskom, a pogledajte kako je reagovala publika (VIDEO)

Novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, uživo je pratio UFC spektakl 309 u Medison Skver Gardenu u Njujorku.

Tramp je u potpunosti ukrao šou UFC zvezdama. Uz zvuke glasne muzike ušetao je u dvoranu sa prvim čovekom UFC-a Denom Vajtom i izazvao delirijum na tribinama.

Spektakularne borbe pratio je u društvu čuvenog milijardera Ilona Maska.

Pogledajte kako je reagovala publika kada je Tramp ušao u dvoranu.

PRESIDENT DONALD TRUMP AND ELON MUSK ARE WALKING OUT WITH DANA WHITE!!! 🇺🇸#UFC309 | LIVE on TNT Sports Box Office ➡️ https://t.co/uXQAMHNTBd pic.twitter.com/VpggsWHtwZ