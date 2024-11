(VIDEO) TRAMP I MASK ZAIGRALI UZ ČUVENI HIT! Proslava Dana zahvalnosti okupila mnoge ličnosti, došao i omiljeni glumac mnogih

Novoizabrani predsednik SAD-a Donald Tramp proslavio je Dan zahvalnosti 28. novembra u interesantnom društvu.

Novoizabrani predsednik SAD, Donald Tramp je proslavio nacionalni praznik Dan zahvalnosti u svom privatnom klubu Mar-a-Lago na Floridi, gde mu je društvo, između ostalog, pravio i milijarder Ilon Mask.

Naravno, proslavi su se pridružili i Trampova supruga Melanija i njihov sin Baron.

U jednom trenutku zasvirala je hit pesma "Y.M.C.A", uz koju su zaigrali zajedno i Tramp i Mask, kao i ostali gosti.

President Donald J Trump dancing last night at Mar-a-Lago with Elon Musk for Thanksgiving! pic.twitter.com/0fD9soBo38