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Ana Kokić usred noći zatekla nesvakidašnji prizor ispred kuće: Komšinica je videla da zagledam njen auto i lupkam po haubi... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Ana Kokić podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama neobično iskustvo koje joj se dogodilo prethodne noći. Iako, kako kaže, nema običaj da u kasnim satima sređuje prilaz ispred kuće, upravo ta spontana odluka dovela ju je do dirljivog otkrića.

Poznato je da Ana godinama pokazuje veliku ljubav prema životinjama, a ovim gestom još jednom je potvrdila koliko joj je njihova dobrobit važna.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ne znam šta me je nateralo da kasno uveče izađem ispred kuće da počistim prilaz kod kapije. I čujem nešto što nisam mogla da ignorišem! Komšinica je videla da zagledam njen auto, lupkam po haubi i izašla da me pita što to radim - napisala je Ana, a zatim objavila fotografiju malog mačeta koje je pronašla.

Pevačica je potom otkrila da se životinjica nalazila na potpuno neočekivanom mestu.

- Naravno da je pod haubom bilo ovo malo go*ance! Nadam se samo da je zdravo i nepovređeno. Za sada je na sigurnom, a sutra ćemo videti šta kaže veterinar - poručila je Ana Kokić.

Foto: Instagram.com

U odličnim odnosima s Rađenovom bivšom

Podsetimo, Ana je s vaterpolistom Nikolom Rađenom dobila dve ćerkice, a posle razvoda bivši sportista se (privremeno) skrasio kraj pevačice Milice Ristić, sa kojom je dobio sina. Nedavno je i taj brak pukao, a Milica je priznala za medije da je sa Anom ostala u sjajnom odnosu, te da joj je čestitala kada je čula da je ponovo trudna, s novim partnerom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Naravno, žena mi je pre svega koleginica. Mislim da je najdivnija majka na svetu, a opet, ona je i majka sestara mog sina - rekla je za domaće medije pevačica.

Otkrila je i da li joj je Ana dala savete o majčinstvu:

- Mi generalno kada pričamo pričamo o majčinstvu, ali sad ne mogu da kažem nešto specifično.

Autor: D.T.

#Ana Kokić

#mače

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