Mirka Vasiljević pokazala kakva je domaćica: Krenulo spremanje zimnice! Tegle su poređane, a tek da vidite kako sprema džem! (FOTO)

Glumica sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila prizor iz kuhinje!

Mirka Vasiljević važi za osobu koja uspešno usklađuje brojne privatne i poslovne obaveze. Pored toga što je posvećena majka četvoro dece i aktivno radi na različitim projektima, glumica ne zapostavlja ni svakodnevne obaveze u domu.

Poznato je da veliku pažnju posvećuje ishrani svoje porodice, zbog čega se trudi da što češće sama priprema obroke. Važno joj je da zna kakvog su kvaliteta namirnice koje se nalaze na porodičnoj trpezi, pa kuvanje za nju predstavlja mnogo više od svakodnevne obaveze.

Ovoga puta Mirka je svojim pratiocima na Instagramu pokazala da je sezona pripreme zimnice i kod nje u punom jeku. Umesto da slobodno vreme provede odmarajući, odlučila je da zasuče rukave i posveti se tradicionalnoj pripremi domaćih proizvoda.

Na svom profilu podelila je kadrove iz kuhinje, gde je naložila smederevac i započela pripremu zimnice. Prvi specijalitet koji se našao na njenom repertoaru bio je domaći džem od kajsija, a objava je brzo privukla pažnju pratilaca, koji su pohvalili njen trud i posvećenost domaćinstvu.

Na taj način Mirka je još jednom pokazala da, uprkos brojnim obavezama, pronalazi vreme za aktivnosti koje smatra važnim za svoju porodicu i da i dalje neguje običaj pripreme domaće hrane.

Inače, Mirka ne krije da vodi jako organizovan život.

- Trudim se da sve bude ranije i na vreme organizovano, jer lakše je svima za funscionisanje i sigurnija sam da ću onda stići. Oduzima vreme i energiju, ali znači. Dešava se da se povežu dani kada uveče razmišljam šta ću i kako ću sutra i da ne ide sve po mom planu i programu. Onda uzdah, izdah i krenem sve ispočetka. Pristalica sam rad, red i disciplina - navela je Mirka.

Pomoću dijete je Mirka uspela da posle svakog porođaja za dva i po do tri meseca skine pet kilograma.

Doručak: kajgana sa šampinjonima, 30 gr ražanog hleba i 250 ml jogurta ( 1,5% mlečne masti)

Užina: 150 gr sezonskog voća po izboru i 20 gr pečenih badema.

Ručak: piletina sa tikvicama, plavim patlidžanom i paprikom.

Večera: mediteranska salata.

Autor: A. Nikolić