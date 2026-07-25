Didi završio u samici: Pojavili se najnoviji detalji!

Svoju kaznu zvanično služi od prošle jeseni, a sad su se pojavili novi detalji!

Šon "Didi" Kombs, koji se od prošle jeseni nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, ponovo je dospeo u centar pažnje svetskih medija zbog incidenta koji se navodno dogodio iza rešetaka. Kako prenose strani mediji, reper je učestvovao u fizičkom sukobu sa drugim zatvorenikom, nakon čega je prebačen u samicu.

Prema informacijama koje je objavio "ABC News", do sukoba je došlo nakon što je drugi zatvorenik uputio Didiju komentar koji je, prema svemu sudeći, izazvao burnu reakciju. Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, ali je zatvorsko osoblje brzo reagovalo i sprečilo da incident eskalira.

Izvori koje citira "TMZ" navode da se reper tokom čitave situacije "dobro držao", dok su čuvari u kratkom roku uspeli da razdvoje učesnike sukoba i uspostave red u zatvoru. Nakon incidenta, Kombs je, prema istim navodima, premešten u samicu, dok za sada nije poznato da li je i drugi zatvorenik protiv kojeg se sukobio kažnjen na isti način ili je protiv njega pokrenut disciplinski postupak.

- Zbog razloga koji se tiču privatnosti, bezbednosti i sigurnosti, ne objavljujemo informacije o uslovima izdržavanja kazne nijednog zatvorenika, uključujući raspored smeštaja, niti komentarišemo da li je određeni zatvorenik predmet kakve istrage ili disciplinskih mera - istakao je kratko predstavnik BOP-a (Federal Bureau of Prisons) za "Fox News Digital"



Podsetimo, Kombs bi, prema važećem planu, trebalo da bude pušten na slobodu u februaru 2028. godine. Međutim, ukoliko se utvrdi da je prekršio zatvorska pravila ili da je odgovoran za incident, postoji mogućnost da mu se datum izlaska iz zatvora pomeri, što bi moglo da produži vreme koje će provesti iza rešetaka.

Autor: A. Nikolić