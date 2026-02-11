Novi detalji masakra u školi: Identifikovan napadač, cela zemlja u šoku

Pojavili su se novi detalji o masovnoj pucnjavi u školi na severoistoku Britanske Kolumbije u kojoj je 10 ubijeno, uključujući osumnjičenog, a približno 25 je povređeno.

Napadač identifikovan

Džesi Streng je identifikovan kao napadač u pucnjavi u Tambler Ridžu, potvrdio je CTV News. Kanadski mediji navode da je on nakon krvavog pohoda izvršio samoubistvo.

Zastave na pola koplja

Zastave na saveznim zgradama biće spuštene na pola koplja narednih sedam dana, rekao je vidno potreseni premijer Mark Karni novinarima na Parlament Hilu.

"Svet je uz vas", poručio je Karni članovima zajednice u Tambler Ridžu.

Dodao je i da mu se nekoliko svetskih lidera obratilo kako bi izrazili saučešće, uključujući lidere Britanije, Francuske, Indije, Finske, Norveške, Australije, kao i "Njegovo veličanstvo lično". U naknadnom saopštenju, Kabinet premijera naveo je da Karni otkazuje predstojeće putovanje u Nemačku.

Šta se dogodilo?

Kraljevska kanadska konjička policija saopštila je da je prvi izveštaj o aktivnom napadaču u Srednjoj školi Tambler Ridž primljen oko 13.20 časova po lokalnom vremenu u utorak.

"U okviru početnog odgovora na aktivnu pucnjavu, policija je ušla u školu kako bi locirala pretnju", navodi se u saopštenju policije Britanske Kolumbije objavljenom u utorak uveče.

"Tokom pretrage, službenici su pronašli više žrtava. Osoba za koju se veruje da je napadač takođe je pronađena mrtva, sa onim što izgleda kao samonanesena povreda."

Još šest osoba pronađeno je mrtvo unutar škole, a jedna dodatna žrtva preminula je tokom transporta u bolnicu. Dve druge osobe helikopterom su prebačene iz škole sa teškim povredama, saopštila je policija.

Još dve žrtve pronađene su mrtve u kući za koju policija veruje da je povezana s incidentom. Policija je navela da službenici pretražuju dodatne kuće i imanja kako bi utvrdili da li je još neko povređen.

Prema policiji, približno 25 dodatnih osoba zbrinuto je u lokalnoj klinici zbog povreda koje nisu opasne po život.

"Svi preostali učenici i osoblje bezbedno su evakuisani. Policija blisko sarađuje sa školskim okrugom kako bi podržala koordinisani proces ponovnog okupljanja porodica", navodi se u saopštenju.

Šta sledi?

Analitičar za javnu bezbednost CTV Newsa i bivši komesar Policije provincije Ontario, Kris Luis, nazvao je incident "apsolutno srceparajućim" u intervjuu za CTV News Channel u sredu.

"Ljudi će poznavati tu osobu, poznavaće porodicu ili druge koji su ubijeni", rekao je Luis, osvrćući se na malu veličinu zajednice. "Moguće je da su bili svesni da je u toj porodici bilo problema, možda i pretnji u prošlosti, a naravno, policija će takođe poznavati uključene pojedince i znati šta se dešavalo ranije i sa čim bi mogli biti povezani."

Luis je rekao da će potpuna istraga oba mesta zločina pomoći da se odgovori na ključna pitanja: odakle je došlo oružje, ko je bila ta osoba, kako i zašto se sve dogodilo, ko je možda znao, da li je neko pomagao i da li je bilo znakova upozorenja koji su propušteni.

"Mnogo toga tek treba da se razjasni, mnogo je otvorenih pitanja, ali sve će to biti povezano i u jednom trenutku imaćemo jasnu sliku", rekao je on.

Luis je dodao da su fizički resursi Kraljevske kanadske konjičke policije i pokrajine, poput dodatnog osoblja i podrške za mentalno zdravlje, verovatno već na putu.

Policija stigla za dva minuta

Policija je stigla u Srednju školu Tambler Ridž u roku od dva minuta od prijema poziva o pucnjavi. Bivši zamenik komesara Kraljevske kanadske konjičke policije Pjer-Iv Burdo istakao je brzu reakciju tokom gostovanja u emisiji CTV-a "Your Morning" u sredu.

"Premijer Ebi je na konferenciji za novinare pomenuo da je reakcija policije bila trenutna", rekao je Burdo. "U svojim komentarima je nagovestio da je verovatno upravo ta brza reakcija sprečila dodatne žrtve."

Burdo je rekao da će policija sada prikupljati dokaze sa mesta događaja i sprovoditi ispitivanja kako bi utvrdila motiv.

"Siguran sam da je to glavno pitanje koje mnogi ljudi imaju jutros, nakon ove strašne tragedije - zašto", rekao je Burdo. "Trenutno policija, siguran sam, radi danonoćno pokušavajući da obezbedi što je moguće više informacija kako bi ih mogla podeliti sa javnošću."

Autor: Marija Radić