Policajci pucali u srpsku devojčicu (12) dok je stajala DVA METRA OD NJIH? Novi detalji horora u Nemačkoj

Srpska devojčica, koju je nemačka policija upucala u stomak, i dalje se nalazi u kritičnom stanju, a sada su se pojavili novi detalji o hororu koji se dogodio u Bohumu.

Podsetimo, jezivo ranjavanje devojčice, koja ima srpsko i nemačko državljanstvo, dogodilo se u noći s nedelje na ponedeljak u stanu njene majke. U pitanju je devojčica koja boluje od dijabetesa i koja ima oštećen sluh, baš kao i njena majka.

Stravičnom incidentu prethodila je opsežna potraga za devojčicom, koja je u nedelju nestala iz doma u Minsteru (Severna Rajna-Vestfalija), što joj nije bio prvi put. Policija iz Bohuma se priključila potrazi u nedelju uveče, nakon što je dobila konkretnu dojavu da je devojčica kod majke koja je ranije nad njom izgubila starateljstvo.



Majka, koja je takođe gluva, rekla je da je devojčica došla kod nje nakon što je došlo do svađe u školi...

Šta se dogodilo u stanu?

Prema navodima, policija je zazvonila na vrata majke oko 00:30 časova, nakon čega se dogodio tragični incident. Policija je potegla oružje nakon što je, navodno, devojčica krenula na policajce naoružana sa dva noža. Međutim, sada kruži priča da je dete stajalo na dva metra od njih i da nije nasrnulo na pripadnike organa reda.

Ono što je poznato jeste da je jedan od policajaca uzeo tejzer, dok je drugi izvadio pištolj i ispalio najmanje jedan metak, pogađajući devojčicu u stomak. Nije poznato da li su policajci upozorili devojčicu – i ako jesu, da li ih je čula, zbog čega ostaje nejasno da li je upotreba vatrenog oružja bila proporcionalna ili neophodna.

Inače, od trenutka od otvaranja vrata stana do upucavanja devojčice prošlo je veoma malo vremena, te se osnovano sumnja na "nedostatak ili vrlo malo komunikacije" policajaca i devojčice. Takođe, radilo se o "vremenski osetljivoj operaciji" jer devojčica nije uzela vitalni lek (insulin) poslednjih dvanaest sati, te su policajci navodno imali nameru da je brzo odvedu kod lekara.

Odakle devojčici noževi?

Prema ranijem pisanju nemačkih medija, majka nije otvarala sat vremena vrata, zbog čega su policajci pozvali bravara da obije stan. Ipak, majka je otvorila vrata pre nego što je bravar pristupio obijanju. Tada je, navodno, majka telom pokušala da spreči policiju da uđe, a policajci su videli kako devojčica trči hodnikom prema kuhinji.

Majka je tad savladana, izvučena u hodnik gde su joj stavljene lisice, a ubrzo potom odjeknuo je najmanje jedan pucanj. Devojčica je, naime, kada je otrčala u kuhinju uzela dva velika mesarska noža iz držača. Navodno je udaljenost do policajaca bila samo dva metra. Prema trenutnom stanju istrage, "policajci su se verovatno osećali primoranim da odmah pucaju u samoodbrani".

Komšije su ranije rekle da su čule pucnjavu i vrisak majke i ćerke, a pojedini javljaju da se u stanu nalazio i stariji brat devojčice. Nije poznato da li je on na neki način pokuša da pruži otpor policiji.



Devojčici su nakon ranjavanja policajci pružili prvu pomoć, do dolaska lekarskih ekipa. Dete je potom prebačeno u bolnicu sa životno ugrožavajućim povredama od vatrenog oružja i povredama od tejzera. Devojčica je odmah operisana, a nakon operacije, policija je opisala njeno stanje kao kritično, ali stabilno. Dete se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi.

Prema BILD-u, majka je izgubila starateljstvo pre godinu dana – vlasti su navodile zabrinutost za dobrobit deteta. Pretpostavlja se da žena, između ostalog, nije bila u stanju da redovno daje insulin svojoj ćerki.

Šta se događa telu bez insulina?

Bez insulina, šećer ne može ući u ćelije – nivo glukoze u krvi raste dok ćelije "gladuju". Organizam prelazi na sagorevanje masti, a krv postaje kisela. Ovaj proces se posebno brzo razvija kod dece sa dijabetesom tip 1 i može postati životno ugrožavajući za samo nekoliko sati. Tipični simptomi uključuju: žeđ, mučninu i umor. Nakon dana bez insulina, mogući su gubitak svesti, oštećenje mozga, otkazivanje organa i smrt.

Autor: D.Bošković