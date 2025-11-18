Borba za život srpske devojčice koju je upucala nemačka policija trajala satima: Mnogi detalji incidenta misterija

Devojčica (12), koja ima srpsko i nemačko državljanstvo, nalazi se u kritičnom stanju nakon što ju je policija upucala tokom operacije u nemačkom Bohumu.

Prema policijskom izveštaju, devojčica je navodno krenula ka njima sa dva noža u rukama, nakon čega ju je jedan policajac upucao u stomak. Mnogi detalji incidenta i dalje su nepoznati.

Policija je od nedelje intenzivno tragala za dvanaestogodišnjom devojčicom. Devojčica obično živi u grupnom domu van oblasti Rur, ali je odatle nestala, zbog čega su staratelji prijavili njen nestanak. Pošto je bilo jasno da devojčica zavisi od vitalnih lekova, potraga za njom je bila hitna.

U ponedeljak uveče, policija je pratila dojavu da bi devojčica mogla da bude u stanu svoje majke u četvrti Hame u Bohumu. Nije trebalo da bude tamo bez dozvole. Istražitelji su izjavili da je majka prethodno izgubila starateljstvo i pravo da određuje prebivalište devojčice. I majka i devojčica su gluve, prema rečima istražitelja.

Ubrzo posle ponoći, policija sa dva patrolna automobila stigla je do stambene zgrade. Policajci su čuli buku koja je dolazila iz stana, ali vrata nisu bila otvorena, izvestili su istražitelji. Tek sat vremena kasnije majka je konačno otvorila vrata.

"Tokom istrage i pretresa stana, policajci su naišli na dvanaestogodišnjakinju, koja je prišla policajcima sa dva noža u ruci", naveli su dalje policija i javno tužilaštvo.

Dva policajca su odmah reagovala: jedan je izvukao svoj elektrošoker - uređaj koji nakratko onesposobljava žrtvu električnim udarom, ali ne uzrokuje povrede opasne po život. Drugi je, međutim, izvukao svoje službeno oružje i pucao, prema navodima policije i tužilaštva.

Devojčica je navodno pogođena u stomak.

Prema izveštajima, policajci su pružili prvu pomoć devojčici nakon pucnjave. Lekar hitne pomoći je potom prevezao dete u obližnju bolnicu. Tamo je dete operisano i, prema rečima lekara, nalazi se u kritičnom stanju, rekao je portparol policije.

Prema pisanju nemačkih medija, doktori su se satima borili za njen život, a prema poslednjim informacijama, njeno stanje je kritično ali stabilno.

Broj hitaca koje su policajci ispalili još uvek je pod istragom, rekao je portparol.

Takođe je nejasno kako se tačno odvijala komunikacija na licu mesta. Pošto su i majka i devojčica gluve, verbalna komunikacija je bila nemoguća. Sada se istražuje da li su policajci pronašli druge načine komunikacije - poput korišćenja kratkih poruka. Takođe je nepoznato kako je majka saznala za policajce na stepeništu i na kraju im otvorila vrata.

Zašto je devojčica prišla policajcima sa noževima u ruci takođe je deo istrage.

Autor: Marija Radić