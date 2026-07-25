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Teodora Džehverović sa dečkom uživa u Crnoj Gori: Košarkaš je prati tokom letnje turneje, pogledajte kako uživaju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić/Instagram.com/maticrebec ||

Pevačica je zbog letnje turneje trenutno u Crnoj Gori, a njen partner se ne odvaja od nje!

Poznata pevačica Teodora Džehverović već duže vreme uživa u ljubavi sa košarkašem iz Slovenije, Maticom Rebecom, ali o njihovom odnosu ne govori javno, niti deli fotografije.

Međutim, njenim brojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram ništa ne može da promakne, pa su poslednjih dana fotke sa njene letnje turneje u Crnoj Gori izazvale oduševljenje, pogotovo kad je i Matic objavio slike sa istog mesta.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Naime, njih dvoje su danas putem svog storija na društvenoj mreži Instagram pokazali da treniraju u istoj teretani, što možete pogledati u galeriju u nastavku ovog teksta, ali to nije sve.

Kako na društvenim mrežama ništa ne može da se sakrije, a po svemu sudeći ljubavni par se više ni ne trudi da odnos bude tajna, pojavilo se još slika u kojima se jasno vidi da uživaju na istim mestima.

Teodora i Rebec pozirali su na istom mestu pored jednog bazena, pa je svima jasno da zajedno uživaju u svakom mogućem slobodnom trenutku i pauzama koje ona ima od nastupa u Crnoj Gori.

Podsećanja radi, Teodora je jednom prilikom komentarisala glasine o navodnoj završetku veze sa košarkašem Maticem Rebecom, nakon što su se, kako su pisali mediji, "otpratili" na Instagramu.

- Pisalo je da smo se otpratili, ali moram da kažem da se Matic i ja nikada nismo pratili. Objave mu ne lajkujem, storije možda. Moja odluka je da ne govorim o svojoj vezi. Ne znam da li je to zbog toga što sam se ranije "opekla" ili gledajući neke druge ljude koji se eksponiraju...ali mislim da je sve zajedno - rekla je ona kroz osmeh.

Foto: Instagram.com, TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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