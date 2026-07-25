On je najveći krivac... Mina Kostić šokirala priznanjem o Kasperu, iznenadila sve fotkom koju je podelila! (FOTO)

Pevačica ne krije koliko je srećna u ljubavi pored svog izabranika!

Pevačica Mina Kostić, koja je prethodnih dana bila u centru pažnje javnosti zbog boravka u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", nakon izlaska pokazala je da u teškim životnim trenucima nije sama. Najveću podršku, kako se može videti, pruža joj njen izabranik Mane Ćuruvija Kaspar, sa kojim je odmah podelila zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Mina je na svom Instagram profilu objavila nasmejani selfi na kojem pozira zagrljena sa partnerom. Njih dvoje bili su odeveni u usklađene bele majice, dok je fotografiju pratila emotivna atmosfera uz pesmu Snežane Đurišić "Lepi moj", koja se čuje u pozadini objave.

- On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe - napisala je Mina uz plavo srce.

Fotografija je brzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima pevačici uputili brojne poruke podrške i poželeli joj da što pre ostavi iza sebe težak period. Mnogi su primetili da Mina na fotografiji deluje nasmejano i raspoloženo, što su protumačili kao znak da se postepeno vraća svakodnevnom životu.

Objavom je pevačica jasno stavila do znanja da joj je partner velika podrška u ovom periodu, a zajedničkom fotografijom pokazala je da se nakon izlaska iz bolnice okreće pozitivnijim trenucima i vremenu provedenom sa najbližima.

Podsetimo, pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

Autor: A. Nikolić