AKTUELNO

Zadruga

Otvorila dušu: Mina priznala koliko uživa sa Viktorom, Uroš ne veruje u njihovu ljubav! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne krije koliko je srećna!

Mina Vrbaški razgovarala je u pušionici sa Majom Marinković i Urošem Stanićem o njenom odnosu sa Viktorom.

- Znaš kako je nama lepo, mi u hotelu pričamo o svemu. Njega rijaliti ne interesuje - govorila je Mina.

- Nije on kvaran - dodala je Maja.

pročitajte još

Kako te nije blam? Uroš razvezao jezik, pa žestoko isponižavao Asmina i Miljanu! (VIDEO)

- Klinac je i nezreo - dodao je Uroš.

- To možda tebi kad gledaš sa strane, ali kad ja pričam sa njim i kako je on živeo... Mnogo je dobar. Dača prvi nije imao lepo mišljenje o njemu, pa čak je i on promenio mišljenje o njemu - pričala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Navikao sam na tebe i turbulente veze - rekao je Uroš.

pročitajte još

CEPALO MI SE SRCE DOK... Bora Santana rešio da spusti loptu sa Anastasijom, ona sumnja u njegove namere! (VIDEO)

- Ja imam 25 godina, ne ide više. Što ne mogu da pokažem da sam normalna? Od šest sezone pet sam pravila skandale, imam i ja pravo... Ja sam u trojci jedno vreme imala oko 50 kilograma, kao hodajući leš. Zaslužila sam da me neko gleda kao vodu na dlanu. Valjda jedna veza bar treba da bude normalna, možda je ljudima to ovde monotono. Niko više ne gleda da veza treba da bude lepa, svi gledaju da treba da bude skandal - rekla je Mina.

- Ja ne znam da li sam omatorila... Ne morališem, luđa sam od svih - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Otvorila dušu: Sandra priznala koliko joj je teško bez Luke u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Razdvojila ih Mina Vrbaški: Boginja pala u očaj jer više neće deliti krevet sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

Asminov potez je povredio do koske! Stanija rešila da olakša dušu, pa udarila na Durdžića: Ovo nije ljubav, već scenario bez emocija, verovala sam...

Zadruga

U nikad većem očaju: Gastoz od muke priča sam sa sobom, ne može da veruje da je sa Anđelom stvarno došao kraj! (VIDEO)

Zadruga

Ne vidim da mu je stalo: Jelena otvorila sve karte o odnosu sa Urošem, pa brutalno oplela po Ivanu i Aleks i njihovim divljim akcijama! (VIDEO)

Domaći

Onog koga volim, ne voli me više: Emotivni stihovi Tee Tairović dirnuli srce Maje Marinković, zapevala iz sveg glasa! (VIDEO)