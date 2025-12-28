Otvorila dušu: Mina priznala koliko uživa sa Viktorom, Uroš ne veruje u njihovu ljubav! (VIDEO)

Ne krije koliko je srećna!

Mina Vrbaški razgovarala je u pušionici sa Majom Marinković i Urošem Stanićem o njenom odnosu sa Viktorom.

- Znaš kako je nama lepo, mi u hotelu pričamo o svemu. Njega rijaliti ne interesuje - govorila je Mina.

- Nije on kvaran - dodala je Maja.

- Klinac je i nezreo - dodao je Uroš.

- To možda tebi kad gledaš sa strane, ali kad ja pričam sa njim i kako je on živeo... Mnogo je dobar. Dača prvi nije imao lepo mišljenje o njemu, pa čak je i on promenio mišljenje o njemu - pričala je Mina.

- Navikao sam na tebe i turbulente veze - rekao je Uroš.

- Ja imam 25 godina, ne ide više. Što ne mogu da pokažem da sam normalna? Od šest sezone pet sam pravila skandale, imam i ja pravo... Ja sam u trojci jedno vreme imala oko 50 kilograma, kao hodajući leš. Zaslužila sam da me neko gleda kao vodu na dlanu. Valjda jedna veza bar treba da bude normalna, možda je ljudima to ovde monotono. Niko više ne gleda da veza treba da bude lepa, svi gledaju da treba da bude skandal - rekla je Mina.

- Ja ne znam da li sam omatorila... Ne morališem, luđa sam od svih - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić