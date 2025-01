Ne vidim da mu je stalo: Jelena otvorila sve karte o odnosu sa Urošem, pa brutalno oplela po Ivanu i Aleks i njihovim divljim akcijama! (VIDEO)

Ne krije koliko je zgrožena ponašanjem bivšeg muža!

Jelena Ilić u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o turbulencijama sa Urošem Rajačićem i njegovom flertu sa Enom Čolić.

- Nismo se pomirili, vodili smo razgovor. Teško je obaviti razgovor sa njim, neko je kriv, a ja moram da spuštam kriterijume da bih našla zajednički jezik. Pomirili smo se da smo okej, ali ne spavamo zajedno i ne ljubimo se. U glavi su mi one slike, toliko da mi je bilo mučno da sednem i ručam sa njim. Mi smo od početka veze pričali, ja sam mu toksična jer menjam raspoloženje, a takvu me je upoznao i prošle godine. Ja imam faze da mi je loše, ali to niko ne vidi jer se ja osamim. To su njegovi izgovori. Ako ti to smeta, onda ne ulaziš u vezu sa takvom osobom, ništa on nije novo upoznao. Ne verujem da je došlo do prezasićenja, kod mene nije, a nije mi ni on rekao. Osećam se kao budala i da sve više dozvoljavam da me gleda u oči, pravi budalom i ja klimam glavom - govorila je Jelena.

- Šta je plan za dalje? - upitao je Darko Tanasijević.

- Očekujem da mi dokaže neke stvari, da koriguje neke stvari. Ja ne znam da li on to želi. On je rekao da ima plan kako će da se skloni od nekih ljudi i da tema ne bude da li flertuje sa strane i da mu to ne prija jer zna da se loše osećam. Najviše mi smeta kad mi govori da ne plačem zbog njega, on misli da plačem zbog moje porodice. On je učinio da se bolje osećam i kad mi je teško ne dam sebi da mi bude teško, ali u poslednje vreme sam često plakala. Najviše me povređuje kad sam zbog ovoga plačem i kad se osećam da me neko pravi budalom, on kaže da plačem zbog svojih. Kako da razgovaram sa takvom osobom? Ja mogu da mu dam priliku da ponašanjem dokaže da može da se koriguje i da mu je stalo do mene, jer ja ovako ne vidim da mu je stalo - govorila je Jelena Ilić.

- Kako gledaš na sve češće intimiziranje Aleks i Ivana? - pitao je Darko.

- Fuj, nisam videla partnera koji se tako jaše u pušionici. Ona je prošle nedelje skakutala u kući i pričala kako će da nam skloni pokrivač kad budemo intimni. Neko mi je pokazao kako se jašu u pušionici. Posle sam krenula i vidim nju kako uzdiše u krevetu. Odvratni su, odvratno mi je to da svi gledaju, a njoj očigledno nije stalo za ono što se bori. Ivan nema šta da izgubi, on ne zna šta je sramota. On se sad trudi da se sa njom izbori, a nadmeće se sa Milovanom koji priča o s*ksualnom životu, pa bi da se dokaže. Sličan se sličnom raduje - govorila je Jelena.

Autor: A. Nikolić