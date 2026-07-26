Publika pevala sa njom u glas! Jelena Karleuša napravila spektakl u Budvi, klub bio krcat do poslednjeg mesta (VIDEO)

Jelena Karleuša sinoć je održala spektakularan nastup u popularnom klubu u Budvi, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a za ulazak se, prema navodima organizatora i objavama na društvenim mrežama, tražila karta više.

Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas njene najveće hitove, dok je Karleuša priredila pravi muzičko-scenski spektakl, uz atraktivne stajlinge, energičan nastup i atmosferu koja je dovela klub do usijanja. Tokom večeri nizali su se hit za hitom, a gosti su ovacijama pozdravljali svaki njen izlazak na binu.

Kao i svaki put Jelena se potrudila da publici da celu sebe što su oni i osetili te su sve vreme pevali sa njom u glas, i nisu krili oduševljenje zbog hitova koje je pevačica pevala.

Karleuša je još jednom pokazala da njeni nastupi privlače veliku pažnju publike, a budvanska publika ispratila ju je gromoglasnim aplauzom nakon večeri ispunjene hitovima i odličnom atmosferom.

Inače, Jelena je nedavno objavila nove pesme koje su brzo doprele do srca publike, te se pesma Mata Hari danima nalazi na prvom mestu Trendinga, i tim povodom, ona se nedavno oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.

Autor: pink.rs