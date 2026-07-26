U Crnoj Gori pukao i Jakov Jozinović? Hitno otkazan nastup, Sandra Afrika otkrila sva dešavanja na jadranskom primorju!

Pevačica bez dlake na jeziku govorila o dešavanjima u Crnoj gori i masovnom otkazivanju nastupa!

U emisji "Premijera Vikend Specijal" voditelj Nemanja Vujičić uključio se uživo iz Crne Gore. On je danas sa svojim sagovornicima komentarisao otkazane nastupe koji se masovno nižu na primorju, a pre samo nekoliko trenutaka putem društvenim mrežama je saopšteno i da Jakov Jozinoć takođe pomera nastup u Budvi.

Sa Nemanjom je razgovarala pevačica Sandra Afrika koja je komentarisala sve što se dešava u Crnoj Gori njenim kolegama.

- Kažu da je Jakovu otkazan nastup zbog kiše, a pogledajte nebo? Šta se dešava i zašto pevači otkazuju nastupe? Sandra, šta se dešava u Budvi? - pitao je Nemanja.

- Ja ne znam došla sam iz Hrvatske došla. Radila sam sinoć nastup u Sutomoru i nemam pojma ništa. Mikiša je ovde u Crnoj Gori i prosto vidi, ali ja nemam pojma. Ja samo Crna Gora, Hrvatska i Bosna, a ništa ne znam. Iskreno, kolege mi se ne žale da nemaju nastupe i ne pričam sa njima na temu ko je imao koliko ljudi. Čula sam da su cene visoke, pića, ulaznica - govorila je Sandra.

- Ko se od kolega pojavio na jahti? - pitao je Nemanja.

- Nemam pojma, ja tu dođem da se provozam i da uradim neki intervju jer je po kafićima haos i ne možemo da snimamo kao ljudi. Ja ne otkazujem nastupe, kiša ne pada i meni je super i ne žalim se. Ima posla koliko hoćeš - govorila je Sandra.

- Da li su visoke cene pesama? - pitao je Nemanja.

- Jesu, ja sam skoro rekla da treba dosta novca da se snimi album i da se urade spotovi. Gde posle da se vrati taj novac i opet da se uloži? Sve ide brzo, izbaci se pesma i posle tri meseca je već stara i treba nešto drugo - nastavila je ona.

Autor: A. Nikolić