Bilo je strašno, bila je jako blizu: Marini Visković u vodi prišla ajkula! Nije slušala upozorenje, ovo je moglo da je košta života!

Pevačica šokirala strašnom pričom o njenom susretu sa ajkulom u Majamiju!

Voditelj Nemanja Vujičić u novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" imao je uključenja iz Crne Gore. Pevačica Marina Visković bila je jedna od njegovih sagovornica u programu uživo. Ona je na samom početku govorila o svom ljubavnom životu i planovima za budućnost sa svojim partnerom.

- Može, što da ne? Život piše romane. Kad su formalnosti u pitanju nikad nisam bila striktna, najbitnije mi je da sam srećna, da uživam i da imam mir. U budućnosti bih volela decu, to su normalne stvari, ali videćemo - govorila je Marina.

- Da li stigneš da se osoliš? Čujem da su se kolege uplašila ajkula - pitao je Nemanja.

- Mene je ajkula jednom merkala u Majamiju i bilo je strašno jer je stvarno bila blizu. Moja prijateljica iz Majamija ne voli tamo da se kupa zbog ajkula, a ja sam se pitala da li je normalna. Ja sam bila u plićaku i ona je bukvalno došla do mene. Tako da mogli ste da ostanete bez Viskoze. Ne plašim se ovde da uđem u vodu. Kad sam bila mala snimljeno je kako sam se davila, imali smo kuću u Hrvatskoj i pala sam sa patkice i nagutala sam se vode. Svi krugovi pakla su prošli i sad je mir - pričala je Marina.

Autor: A. Nikolić