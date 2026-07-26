Nisam čestitala, ali... Karleuša se oglasila nakon što je Anastasija podarila Ceci unuka, opako pecnula Duška Tošića: Upoznala sam ga kao fana i to će zauvek biti! (VIDEO)

Božo Dobriša postavio Jeleni šok pitanja, ona iznenadila odgovorima!

Božo Dobriša razgovarao je sa pevačicom Jelenom Karleušom pred njen nastup u Crnoj Gori. Oni su pričali o svim gorućim temama, a Boža ju je čak upitao i za srećne vesti iz doma Cece Ražnatović, a to je da se njena ćerka Anastasija Gudelj ostvarila kao majka.

- U Španiji se slavi, ali ne samo fudbaleri nego i Ceca. Ona je postala baka - rekao je Božo.

- Nisam čestitala, ali volim kad se deca rađaju i sve najbolje. Ti smeš da izgovoriš Cecino ime posle hvalospeva o meni, ti si stvarno hrabar. Mislim da je naš razgovor prvi u trendingu, baš je bilo dobro - rekla je Jelena.

- Kako bi se osećala kad bi bivši suprug došao večeras? - pitao je voditelj.

- Nije isključeno, ja sam Duška upoznala kao mog fana i mislim da će takav biti zauvek - govorila je Karleuša.

- Koju pesmu bi njemu posvetila? "Moj dragi" ili "Jedno đubre obično" - upitao je Božo.

- Ja bih njemu otpevala najomiljeniju koju sluša, kažu mi deca, a to je "Sad je sve okej" - poručila je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić