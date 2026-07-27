Amal Kluni svako jutro započinje činijom ove supe: U ovome se krije tajna njene vitke linije

Uz jednostavne navike u ishrani i ovu posebnu supu, Amal Kluni uspeva da održi svoju vitku liniju i besprekornu fizičku formu.

Od jutarnje supe od algi i porodičnih večeri uz picu do tenisa, pilatesa i svakodnevnih šetnji,Amal Kluni neguje jednostavne navike koje joj pomažu da održi formu. Ujedno je otvoreno progovorila o tome kako joj je brak sa Džordžom Klunijem promenio život i zbog čega se u početku teško nosila sa velikom medijskom pažnjom.

Amal Kluni već godinama slovi za jednu od najuspešnijih advokatica za ljudska prava na svetu, a uz zahtevnu karijeru uspešno balansira i porodični život sa glumcem Džordžom Klunijem te njihovim devetogodišnjim blizancima, Aleksanderom i Elom. Iako zbog brojnih poslovnih obaveza nema mnogo slobodnog vremena, njena ishrana i rutina vežbanja iznenađujuće su jednostavne.

Ishrana i kuhinja u domu Klunijevih

Dan navodno započinje činijom mijeokguka, tradicionalne korejske supe od smeđih jestivih algi, susamovog ulja i belog luka. Ipak, nije stroga kada je reč o omiljenim jelima pa sebi jednom nedeljno priušti porodično veče uz picu. Najdraža joj je klasična margarita, uz salatu od rukole.O njihovim prehrambenim navikama svojevremeno je govorio i Džordž Kluni, koji je u intervjuu otkrio koliko porodica ceni svoju privatnu kuvaricu Vivijanu Frizi. Italijanka sa jezera Komo za Klunijeve kuva još od 2013. godine.

"Može da pripremi doslovno sve, uključujući domaće njoke sa pestom od kojih ćete zaplakati", rekao je Džordž.

Objasnio je kako im Vivijana danas kuva gotovo svake večeri jer zbog dece puno ređe izlaze.

"Otkad imamo blizance, odlazak u restorane više nije tako jednostavan ni zanimljiv kao pre. Iskreno, naši prijatelji radije jedu njenu hranu nego da idu u restorane u Komu ili Londonu," rekao je Džordž i priznao i da ni on ni Amal nisu talentovani za kuvanje.

"Amal i ja smo toliko loši kuvari da bi nas Vivijana u kuhinji podučavala kao da pokušava da nauči kita da leti."

Trening i sportska rutina

Kada je reč o fizičkoj aktivnosti, Amal najviše voli da igra tenis, a suprug priznaje da ga redovno pobeđuje.

"Amal je stvarno odlična sportistkinja. Dok sam bio mlađi osvajao sam teniske turnire, ceo život se bavim sportom i još uvek dobro igram. A Amal me jednostavno potpuno nadigra," rekao je glumac i dodao da, osim tenisa, prema pisanju stranih medija, svakodnevno šeta oko sat vremena, dvadesetak minuta vežba sa tegovima te redovno odlazi na pilates.

Život pod lupom javnosti

Iako je pronašla ravnotežu između privatnog i poslovnog života, Amal je nedavno priznala da joj je život pod povećalom javnosti nakon udaje za Džordža 2014. godine u početku predstavljao veliki izazov. Govoreći na događaju Kartije Dijalogz u Bangkoku, prisetila se kako se njen život promenio nakon što je postala deo jednog od najpoznatijih svetskih parova.

"Bilo je to neobično iskustvo. Pre sam imala poslovni i privatni život koji su bili potpuno odvojeni i nisam dozvoljavala da se prepliću. Nakon udaje to se uveliko promenilo," kaže Amal i ističe da se posebno osećala izloženom nakon rođenja blizanaca 2017. godine, kada je interesovanje javnosti za njihovu porodicu dodatno poraslo. Priznala je da ju je u početku brinulo šta će ljudi o njoj stvoriti jednodimenzionalnu sliku.

"U početku sam razmišljala o tome kako će me ljudi doživeti. Pitala sam se mogu li da obučem određenu haljinu ili odem na neki događaj ako u ponedeljak imam ročište i stojim pred sudijom. No s vremenom sam shvatila da to zapravo nije važno. Najvažnije je živeti svoj život," rekla je i dodala da veruje da će se kvalitet nečijeg rada uvek na kraju pokazati.

"Ako ste dobri u onome što radite, to će se pre ili kasnije videti."

Uprkos stalnoj medijskoj pažnji, istakla je da nikada nije dozvolila da joj slava određuje životne odluke."

Nisam htela da dozvolim da me to spreči u stvarima koje su važne za moju porodicu ili moj brak. Pre sam mogla sama da odlučim koliko će moj privatni život biti izložen javnosti, a nakon toga morala sam da naučim da živim sa potpuno novom situacijom."

Autor: M.K.