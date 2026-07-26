NAŠIH PRVIH DEVET: Jovana Jeremić ne skida ruke sa Tigra! Slavi sa dečko, sve pršti od strasti (FOTO)

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić slavi devet meseci ljubavi sa Milošem Stojadinovićem Tigrom.

Ona se oglasila na društvenim mrežama i pokazala njihove slike pune strasti, koje su odmah pokrenule komentare.

- Naših prvih 9. Onih iz duše. Bez matematike i računa. Samo čisto srce se računa. Vitez čistog srca - napisala je Jovana u svom stilu u opisu objave.

Na fotkama ih vidimo kako se ljube, dok je jasno da su zaljubljeni jedno u drugo kao prvog dana. U porukama su im poručivali da su lep par i ostavljali emotikone srca.

Tigar snima Jovanu kako pliva usred noći

Iako je većina ljudi na odmoru sklona maksimalnom opuštanju, Jovana Jeremić je nedavno dokazala zašto je poznata kao neko ko vodi strogo zdrav način života i ko redovno trenira.

Ona je svoj boravak u Italiji iskoristila kako bi se dodatno posvetila fizičkoj formi, a jedan njen potez u toku noći ostavio je u čudu čak i njenog dečka.Naime, Miloš Stojanović Tigar krišom je snimao voditeljku i javno pokazao šta ona zapravo radi usred noći na moru.

Na snimku se jasno vidi kako Jovana, na plaži na kojoj nije bilo apsolutno nikoga, odlazi pravo u vodu kako bi noću plivala.

Autor: N. Ž.