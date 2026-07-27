Hitno reagovalo obezbeđenje! Drama na koncertu poznatog repera, prekinut nastup pred više od 5.000 ljudi

Nastup bosanskog repera Sajfera pretvorio se u veče puno nepredviđenih situacija, pošto je koncert u jednom trenutku morao da bude prekinut zbog tehničkog kvara, a ubrzo nakon toga usledila je nova drama.

Naime, dok je pred više od 5.000 ljudi izvodio svoje hitove, iznenada je došlo do problema sa strujom, zbog čega je mikrofon prestao da radi. Program je nakratko bio zaustavljen, ali je kvar ubrzo otklonjen, pa se Sajfer vratio na binu, gde ga je publika dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Ni tu nije bio kraj dramama. U jeku atmosfere deo publike pohrlio je ka bini, pa je zaštitna ograda u jednom trenutku bila na ivici da popusti pod pritiskom okupljenih fanova. Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika obezbeđenja, situacija je ubrzo stabilizovana i koncert je nastavljen bez većih incidenata.

Podsetimo, Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, uskoro će se po treći put ostvariti u ulozi oca. Reper iz prethodnog braka već ima dva sina.

Negirao sukob sa Karleušom

Sajfer je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou", gde je progovorio o spekulacijama o sukobu sa pop zvezdom Jelenom Karleušom.

- Nemamo sukob, nešto me je prozvala na storiju. Čak sam rekao da ne znam ko šta može da kaže za Karleušinu karijeru, koja je ogromna. Jednostavno moje mišljenje u tom trenutku je bilo da mi se nije svideo taj album, apsolutno imam pravo da kažem bez ikakvog vređanja, ne znam što se pronašla, nisam je uvredio - rekao je reper.

Dotakao se i priča o navodnom razvodu, koje su se pojavile u pojedinim medijima.

- Svaki dan smo pred razvodom (smeh). Bude situacija, posvađamo se, ali sve je u redu. Neki portal je objavio, ja sedeo sa njom na ručku i objavio stori, da je to dezinformacija - objasnio je Sajfer.

Autor: D. T.