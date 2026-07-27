Šta mu bi? Zdravko Čolić ispolivao publiku vodom, pa šutnuo flašu! (FOTO)

Ovakvom potezu od velike muzičke zvezde se niko nije nadao, zato je snimak i postao viralan.

Pre nekoliko dana velika muzička zvezda Zdravko Čolić održao je koncert u Trebinju, kada je tokom nastupa uradio jednu potpuno neočekivanu stvar.

Naime, on je usred izvođenja pesme počeo da poliva publiku vodom, a na kraju je i šutnuo flašicu.

Ovakav potez niko nije očekivao od njega, zato je snimak ovog trenutka postao viralan na svim društvenim mrežama.

Ova nesvakidašnja reakcija Čole, koji je do sada uvek bio odmoren i donekle suzdržan, izazvala je potpuno oduševljenje kod publike, koja mu je vršitala i skandirala.

Autor: R.L.