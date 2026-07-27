AKTUELNO

Domaći

Šta mu bi? Zdravko Čolić ispolivao publiku vodom, pa šutnuo flašu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com ||

Ovakvom potezu od velike muzičke zvezde se niko nije nadao, zato je snimak i postao viralan.

Pre nekoliko dana velika muzička zvezda Zdravko Čolić održao je koncert u Trebinju, kada je tokom nastupa uradio jednu potpuno neočekivanu stvar.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, on je usred izvođenja pesme počeo da poliva publiku vodom, a na kraju je i šutnuo flašicu.

Ovakav potez niko nije očekivao od njega, zato je snimak ovog trenutka postao viralan na svim društvenim mrežama.

Ova nesvakidašnja reakcija Čole, koji je do sada uvek bio odmoren i donekle suzdržan, izazvala je potpuno oduševljenje kod publike, koja mu je vršitala i skandirala.

Autor: R.L.

#Zdravko Čolić

POVEZANE VESTI

Zadruga

Otkriveno pravo lice Ene Čolić: Smislila pakleni plan da Pejinu drugaricu otera kući, na ovaj način želi opasnost manje po svoju vezu! (VIDEO)

Domaći

Bio joj je vodič ka pravom putu, a onda se sve okrenulo preko noći: Anita i posle svega pala Mići u zagrljaj, pa za Pink.rs ispozirali kao otac i ćerk

Domaći

Kakav šok preokret: Alibaba stao u Grofičinu zaštitu, a Maja joj čak dodelila i epitet gospođe! (VIDEO)

Domaći

Opšta drama zbog Stefana Cekića, Viki se sukobila sa Bosancem: Dva kandidata PROVLAČIŠ kroz celo takmičenje! Zorica počela da URLA!

Zadruga

Raskid sa Gastozom napravio pravu domaćicu od nje: Anđela totalno neprepoznatljiva, evo šta je sad uradila! (VIDEO)

Domaći

Noć koja ostavlja sve bez reči: Zola postao novi učesnik Elite, pali vreli poljupci Dragane i Matore, a Luka na korak do pomirenja sa Sandrom!