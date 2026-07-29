GAGI I ĐOLE ĐOGANI POKAZALI KO JE U BOLJOJ FORMI: Razlika u godinama između njih je više od decenije! Skinuli se na plaži, a komentari pljušte (FOTO)

Poznata braća Gagi i Đole Đogani ranije, zbog komplikovanih porodičnih odnosa, nisu bili u dobrim odnosima, ali su oni odavno zakopali ratne sekire i uživaju u svakom zajedničkom momentu.

Oni su odlučili da zajedničko letovanje u Crnoj Gori iskoriste za opuštanje na plaži, što se dopalo onima koji ih prate na mrežama.

Snimci i fotografije njihovog susreta brzo su osvanuli, privukavši veliku pažnju javnosti.

Mnogi pratioci ostali su zatečeni njihovim izgledom, komentarišući da braća u šestoj i sedmoj deceniji života izgledaju neverovatno fit, dok ipak blagu prednost daju Đoletu.Gagi, koji ima 54 godine, i Đole, koji ima 66, po formi mogu da pariraju i onima koji su par decenija mlađi od njih.

Šampanjac za rođendan

Poznati denser Đole Đogani početkom ovog meseca proslavio je svoj 66. rođendan, a zbog njegovog besprekornog izgleda fanovi na društvenim mrežama ne prestaju da komentarišu da mu "godine ne mogu ništa". Dok je opušteno sedeo u lobiju hotela i slušao muziku, Đole Đogani nije ni slutio kakvo mu se iznenađenje sprema povodom rođendana.

U jednom trenutku, Vesna mu je prišla sa ogromnim osmehom i flašom šampanjca u rukama. Ne mareći za poglede, snažno ga je zagrlila, izljubila i zapevala mu dobro poznatu rođendansku pesmicu.

Autor: M.K.