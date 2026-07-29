AKTUELNO

Domaći

I DALJE SAM U BRAKU: Tamara Milutinović otkrila da je saznala ko stoji iza priče o njenom razvodu, a onda bivšem kumu Marku Gačiću poslala jasnu poruku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj bilo prijatno dok je odgovarala na vruća pitanja!

Pevačica Tamara Milutinović gostovala je u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Sada kad ste opet u dobrim odnosima da li ćeš organizovati susret Goge i Teodore?

- Što bih ja to radila, odrasle su devojke, ako se same dogovore, zašto da ne!

Foto: TV Pink Printscreen

Da li bi prihvatila poziv bivšeg kuma Marka da snimite duet?

- Ne bih.

Da li si saznala ko stoji iza priča o tvom razvodu?

- Da, jesam, ali to ću zadržati za sebe. I dalje sam udata, i dalje sam u braku i sve je u redu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Koji je tvoj najveći porok, a šta je tvoja najgora osobina koju bi želela da promeniš?

- Porok su mi definitivno najveći cigarete. Možda i to što sam tvrdoglava.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.

#Brak

#Marko Gačić

#Razvod

#Tamara Milutinović

#glasine

POVEZANE VESTI

Domaći

Muk u Beloj kući: Maja saznala kako je Alibaba blati iza leđa, on pokušao da se opere od gnusnih uvreda! (VIDEO)

Domaći

'PISALI SU DA SAM ALKOHOLIČARKA JER SAM VOLELA DA...' Marijana Mićić otkrila koliko su joj teško padale predrasude ljudi, pa priznala da su se ljudi i

Zadruga

Aneli i svi njeni bivši momci: Neprijatne scene na slikanju, Ahmićeva rame uz rame sa starim ljubavima i njihovim novim devojkama! (VIDEO)

Domaći

Bolele su me priče da mi nije pravi otac: Sandra Rešić progovorila o Ninu Rešiću, otkrila koliko je patila nakon što ju je napustio, a evo ko joj je r

Domaći

Karić ocrnio Sofiju: Pomenuo čestitku Terzine majke, ona promenila sve boje! (VIDEO)

Zadruga

Hteo je da uzme moje prezime! Ena otvorila dušu o bivšem mužu, pa okrila kako je saznala za trudnoću i reakciju roditelja (VIDEO)