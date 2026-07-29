Nije joj bilo prijatno dok je odgovarala na vruća pitanja!
Pevačica Tamara Milutinović gostovala je u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama.
Sada kad ste opet u dobrim odnosima da li ćeš organizovati susret Goge i Teodore?
- Što bih ja to radila, odrasle su devojke, ako se same dogovore, zašto da ne!
Da li bi prihvatila poziv bivšeg kuma Marka da snimite duet?
- Ne bih.
Da li si saznala ko stoji iza priča o tvom razvodu?
- Da, jesam, ali to ću zadržati za sebe. I dalje sam udata, i dalje sam u braku i sve je u redu.
Koji je tvoj najveći porok, a šta je tvoja najgora osobina koju bi želela da promeniš?
- Porok su mi definitivno najveći cigarete. Možda i to što sam tvrdoglava.
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Autor: M.K.