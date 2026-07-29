I DALJE SAM U BRAKU: Tamara Milutinović otkrila da je saznala ko stoji iza priče o njenom razvodu, a onda bivšem kumu Marku Gačiću poslala jasnu poruku (VIDEO)

Nije joj bilo prijatno dok je odgovarala na vruća pitanja!

Pevačica Tamara Milutinović gostovala je u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Sada kad ste opet u dobrim odnosima da li ćeš organizovati susret Goge i Teodore?

- Što bih ja to radila, odrasle su devojke, ako se same dogovore, zašto da ne!

Da li bi prihvatila poziv bivšeg kuma Marka da snimite duet?

- Ne bih.

Da li si saznala ko stoji iza priča o tvom razvodu?

- Da, jesam, ali to ću zadržati za sebe. I dalje sam udata, i dalje sam u braku i sve je u redu.

Koji je tvoj najveći porok, a šta je tvoja najgora osobina koju bi želela da promeniš?

- Porok su mi definitivno najveći cigarete. Možda i to što sam tvrdoglava.

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Autor: M.K.