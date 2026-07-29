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Nije to ogroman iznos... Evo kolika je nacionalna penzija Mirka Kodića!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Radio je neprestano više od pet decenija, a nacionalna penzija došla je u pravom trenutku.

Čuveni harmonikaš Mirko Kodić dobio je nedavno pravo na nacionalnu penziju, a kako sam ističe iznos penzije mnogima mode oči.

Na ovaj način, država Srbija mu je odala priznanje za njegov višedecenijski doprinos kulturi, čime je zvanično ušao u red istaknutih umetnika koji su dobili ovo priznanje.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mirko ističe da je ovo nagrada za njegov višedecenijski rad, te da mu finansijska sigurnost znači u godinama koje dolaze.

- Toliko bode u oči nekim ljudima što sam ja dobio nacionalnu penziju... Pa valjda sam zaslužio sa ovom mojom harmonikom, 55 godina sam radio. To je penzija od 110.000 dinara. To nije neki ogroman iznos - rekao je on.

Harmonikaš se posebno zahvalio na ovom priznanju, naglasivši da je počastvovan što se našao u društvu koleginice koja takođe uživa ista prava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zadovoljan sam, hvala mojoj državi što je prepoznala u meni da i ja treba da dobijem tu penziju koju je dobila Zorica Brunclik - zaključio je Kodić.

Autor: R.L.

#Mirko Kodić

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