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Nijedan nije krenuo očevim stopama! Evo čime se bave sinovi Vlade Divca!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ana_divac ||

Sinovi i ćerka su kruna njihove ljubavi i najveći uspeh koji su ustvarili u životu.

Jedan od naših najuspešnijih košarkaša Vlade Divac, pored zavidnih razultata u sportu može da se pohvali i besprekornom porodicom. On i njegova supruga Ana tokom višedecenijskog braka dobili su sinove Luku i Matiu, a ćerku Petru usvojili su i pružili joj porodicu, utočište i toplinu. Iako su odrastali u Americi i daleko od očiju domaće javnosti, naslednici poznatog para izrasli su u uspešne mlade ljude koji karijere grade u potpuno različitim sferama.

Foto: Instagram.com

Stariji sin Luka ljubav prema sedmoj umetnosti nasledio je od majke Ane, koja je diplomirala glumu. Luka je završio studije režije na univerzitetu u Kaliforniji, a pored toga što porodici svesrdno pomaže oko besplatnog snimanja i montaže svih projekata, sada je napravio i iskorak ispred kamera.

Ponosna majka Ana pohvalila se lepim vestima i otkrila da Luka glumi u poslednjoj epizodi nove sezone popularne serije "Bibliotekari", čija je premijera zakazana za 2. avgust.

Za razliku od brata koji je otišao u umetničke vode, mlađi sin Matia ostao je povezan sa košarkaškim svetom, ali kroz humanitarni rad. Matia je angažovan u okviru fondacije čuvenog kluba "Lejkers", koja je društvenu odgovornost podigla na najviši nivo.

Foto: Pink.rs

Njegov departman bavi se projektima od velikog značaja za zajednicu, a među retkima su koji pružaju radnu priliku i zapošljavaju bivše zatvorenike kako bi im pomogli da se uspešno reintegrišu u društvo.

Autor: R.L.

#Ana Divac

#Vlade Divac

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