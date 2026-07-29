AKTUELNO

Domaći

Žao mi je što mom Luki nisam rodila brata ili sestru! Ćana prvi put progovorila o bolnoj temi, evo zašto nije imala još dece!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zbog jedne jedine stvari u životu žali, a to je što nije imala više dece. Ovo je za našu pevačicu najbolnija tema.

Naša pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, pričala je pred ekipom emisije "Premijera" o svojoj najbolnijoj temi. Ona je priznala da je jedino zbog čega joj je u životu krivo što nije imala više dece.

Foto: Facebook.com/Ćana Mitrović

- Jedan jedini žal, sticajem okolonosti, žao mi je što mom Luki nisam rodila brata ili sestru. To je jedina stvar koju na neki način žalim. Sve ostalo je manje-više tu. To mi je bila želja, ali sticaj okolnosti, zdravstvenih situacija sprečio je to. Ako bih za nečim žalila, to bi bilo to - rekla je Ćana.

Njen sin mnogo joj pomaže u poslu, te ističe da joj je on sada desna ruka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka mi je zabranio da ga pominjem, kaže: "Mama, samo ti nemoj da me komentarišeš, molim te". On je moja desna ruka, mnogo mi pomaže oko koncerta kad je bilo, a i sad u ovom letnjem periodu. Mom mužu je dosadilo, i ta gužva, i da vozi, jedva je dočekao da stasa Luka da može da ide sa mnom. Onda je Luka preuzeo dobar deo i oko dogovaranja posla - rekla je Ćana.

Autor: R.L.

#Stanojka Mitrović Ćana

POVEZANE VESTI

Domaći

MISLILA SAM DA NEĆU PREŽIVETI: Senida progovorila o najvećoj tragediji u svom životu, bol zbog gubitka godinama ne prolazi

Farma

'TO NE BIH PRODAO NI ZA 20 MILIONA' Kristijan se prisetio pokojnog OCA, pa otkrio koja mu je omiljena USPOMENA na njega (VIDEO)

Domaći

Naša pevačica SAHRANILA je roditelje! Sada smogla snage i progovorila o BOLNOJ temi: Nadam se da me mama i tata...

Domaći

Naša beba nije imala šanse da preživi: Žena našeg pevača progovorila o bolnoj temi i porođaju u 25. nedelji

Domaći

Pevam i smejem se, a jedva čekam da plačem: Naša pevačica imala dva spontana pobačaja, evo kako je govorila o bolnoj temi

Zadruga

Nora bi sad imala brata ili sestru: Aneli zažalila što Janjušu nije rodila dete! (VIDEO)