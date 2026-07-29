Žao mi je što mom Luki nisam rodila brata ili sestru! Ćana prvi put progovorila o bolnoj temi, evo zašto nije imala još dece!

Zbog jedne jedine stvari u životu žali, a to je što nije imala više dece. Ovo je za našu pevačicu najbolnija tema.

Naša pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, pričala je pred ekipom emisije "Premijera" o svojoj najbolnijoj temi. Ona je priznala da je jedino zbog čega joj je u životu krivo što nije imala više dece.

- Jedan jedini žal, sticajem okolonosti, žao mi je što mom Luki nisam rodila brata ili sestru. To je jedina stvar koju na neki način žalim. Sve ostalo je manje-više tu. To mi je bila želja, ali sticaj okolnosti, zdravstvenih situacija sprečio je to. Ako bih za nečim žalila, to bi bilo to - rekla je Ćana.

Njen sin mnogo joj pomaže u poslu, te ističe da joj je on sada desna ruka.

- Luka mi je zabranio da ga pominjem, kaže: "Mama, samo ti nemoj da me komentarišeš, molim te". On je moja desna ruka, mnogo mi pomaže oko koncerta kad je bilo, a i sad u ovom letnjem periodu. Mom mužu je dosadilo, i ta gužva, i da vozi, jedva je dočekao da stasa Luka da može da ide sa mnom. Onda je Luka preuzeo dobar deo i oko dogovaranja posla - rekla je Ćana.

Autor: R.L.