Noge u lavoru, na grudima hladne obloge... Edita Aradinović pokazala kako izgleda realnost žene posle porođaja! (FOTO)

Pevačica pokazala život bez filtera, da nije sve tako savršeno kada u kuću dođe beba.

Edita Aradinović se pre nekoliko dana porodila i na svet donela ćerku, kojoj je dala ime Zoia. Iako su joj prvi dani sa naslednicom sigurno najemotivniji i najlepši u životu, Edita je pokazala da postoji i druga strana medalje.

Naime, ona je objavila niz storija bez ulepšavanja realnosti. Edita je noge potopila u lavor, stavila hladne obloge na grudi i pokušavala da stavi masku na lice, u trenucima kad beba spava.

Ovim objavama je svim ženama jasno stavila do znanja da prvi dani majčinstva nisu nimalo laki, te da nije sve med i mleko, kako pojedinci predstavljaju na društvenim mrežama danas. Ipak, zagrljaj male Zoie je sve probleme rešio, te je Edita ponovo imala osmeh na licu.

Autor: R.L.