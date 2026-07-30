Digla nogu, pa napravila pometnju! Lepa Brena umalo razbila telefon devojci u prvom redu

Od svog perfomransa ne odustaje ni u sedmoj deceniji.

Naša muzička zvezda Lepa Brena poznata je po energičnim nastuma i performansu koji njena publika obožava.

Između ostalog, dobro je poznato njeno podizanje nogu uvis, što je sastavni deo koreografije, a tako je bilo i na jednom od poslednjih nastupa, gde je malo falilo da stvari pođu po zlu.

Naime, jedan snimak na društvenim mrežama je napravio pometnju i smehotres, jer je devojka iz publike objavila video gde je tik ispred Brene, koja je nogom zamalo pogodila njen telefon.

- Ono kad ti Lepa Brena skoro razbije nogom iPhone 17 Pro Max - napisala je ona uz snimak sa nastupa, što je sve oduševilo.

Korisnici ove društvene mreže su hvalili Breninu kondiciju i formu u tim godinama, te su isticala da i dan danas ima najbolje noge Balkana.

Autor: R.L.