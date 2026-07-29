Neumoran je, takav je čovek... Mina otkrila istinu o Kasperu, evo šta joj priređuje kad niko ne gleda! (FOTO)

Njihova veza izdržala je mnoge prepreke iako je veliki deo javnosti sumnjao u njih.

Pevačica Mina Kostić već neko vreme je u ljubavi sa Manetom Ćuruvijom, u javnosti poznatijim kao Kasper. Iako su zli jezici komentarisali da njihova ljubav neće trajati, oni iz uporno demantuju iz dana u dan.

Mane je čak odlučio da napiše 14 pesama za novi album njegove partnerke.

Nakon što je pevačica napustila "Lazu Lazarević" nakon 23 dana, Kasper se ne odvaja od nje, pa su bili i na moru, a na društvenoj mreži Instagram često dele svoje zajedničke trenuke uz emotivne opise.

Baš jedan takav opis je sada Mina objavila na svom Instagram profilu uz fotografiju sa Kasperom na kojoj su srećni i nasmejani.

Naime, Mane je podelio još jedan hvalospev o odnosu sa pevačicom, Mina je odlučila da ne ćuti pa je sa pratiocima podelila kako je stvarno stanje u njihovoj romansi.

- Kasper je takav čovek da ne dozvoljava da mi jedan dan prođe bez osmeha na licu. U stanju je da okrene svet naopako samo da mene vidi srećnu. Ovaj stori je napravio dok je meni rekao da odem do prodavnice umesto njega da mu kupim mleko za kafu. Neumoran je, volim te - napisala je Kostićeva uz njihovu fotografiju.

Autor: R.L.