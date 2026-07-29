OSTALA BEZ IMOVINE I UPALA U DEPRESIJU! Naša pevačica se nakon smrti muža povukla iz javnosti: Imala probleme, a sad podelila snimak u bikiniju i pokazala da blista (VIDEO)

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka nakon smrti 20 godina starijeg supruga Nebojše povukla se iz javnosti i retko se pojavljuje na dešavanjima i daje intervjue. Ona se suočila sa zdravstvenim problemima, a sada je pokazala da ponovo blista.

Cipka se skinula u bikini i pokazala kako provodi vreme na bazenu. Ona je oduševila figurom u zlatnom bikiniju što možete videti u nastavku.

Inače, Cipka se donedavno borila sa depresijom, ginekološkim i problemima sa licem.

- Evo jedne užasne, ali poučne objave od mene. Zbog svih divnih poruka i podrške koju sam dobijala sve ovo vreme dugujem vam iskrenost i neka objašnjenja. Pa da počnemo… Najodvratnije lice koje sam gledala svakog dana 6 meseci bilo je moje lice. Terapija i najgora moguća depresija koju ne želim nikome na ovom svetu! Sve lepe letnje dane provela sam zatvorena u kuci, uskraćena i za treninge u kojima sam imala bar mali beg od realnosti, jer ovaj lek ima mnogo neželjenih dejstava jedan od njih je i neverovatan bol u mišićima i kostima. Da bi se izbegle moguće povrede zbog toga doktor je zabranio i trening i sunce! Ne bih više o ovom periodu jer mi budi užasan nemir dok se toga prisećam. Nije me bilo nigde, bila sam prinuđena da odbijem sve moguće pozive na snimanja, emisije, razna gostovanja… Ako me niste tada razumeli, iz priloženog vam je sada sigurno jasno. Ovakva sam samo i bila za svoja četiri zida - napisala je ona tada.

- Kao uzrok svih ovih akni i bubuljica koje su bile na mom licu bile su ciste na jajnicima i disbalans hormona… Neko vreme nisam imala ni ciklus, a ono što mi je pomoglo kod tih “ženskih stvari” je jedan narodski lek. Recept sam dobila od divnih sestara sa ortopedije na Banjici. Pola litre meda i 500gr mlevene čuvarkuće pomešati u teglu, obmotati je folijom, držati u frižideru i svako jutro pre jela uzimati jednu drvenu supenu kašiku. Meni je pomoglo, ako imate neki sličan ili isti problem pokušajte - otkrila je tada i dodala da njenim problemima ni tu nije bio kraj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Moj stomak posle “nameštanja želuca”. I nalaz koji pokazuje da imam takozvanu “želudačnu kilu”. Ovog problema se još nisam potpuno rešila. I pravi mi velike probleme. Ako imate neki dobar savet pišite mi u komentaru ili u dm. Znam da ne smem piti kafu i konzumirati cigarete.

Autor: M.K.