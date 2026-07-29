STIGLO IZNENAĐENJE ZA BOJANU LAZIĆ! Ogroman buket belih ruža za slavljenicu! (FOTO)

Svi se pitaju od koga je?!

Voditeljka TV Pink i emisija ''Pinkove zvezde'' i ''Premijera - Vikend specijal'' Bojana Lazić večeras u jednom prestoničkom restoranu slavi jubilarni 40. rođendan.

Naime, Bojana je za tu priliku odabrala dugu, belu haljinu sa cirkonima. Što se dekoracije tiče, reklo bi se da se voditeljka baš potrudila za ovu priliku. Na stolovima su luksuzni svećnjaci sa kristalima, roze sveće i pink salvete, ali i pismo dobrodošlice.

Za Bojanu je tokom proslave stigao ogroman buket belih ruža, a svi se pitaju od koga je.

Podsetimo, Bojana je u intervjuu za Pink.rs otkrila da je raskinula šestogodišnju vezu.

- Ne, neće. Tog izabranika sam sa slašću ispratila. Šestogodišnju vezu sam okončala pre par meseci. Čekam tu životnu ljubav, videćemo gde me put nanese.

Autor: T. M.