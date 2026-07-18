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Ne mogu da se obuzdaju: Aneli i Filip iskočili iz kreveta na još jednu turu maženja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi se pitaju da li će emocije pobediti.

Kako se veliko finale Elite 9 bliži, zakazano za ponedeljak, 20. jula, pažnja gledalaca sve više je usmerena na odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića. Ovog jutra probudili su se zagrljeni, a nežni dodiri i razmena emocija pokazali su koliko prijaju jedno drugom.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako oboje priznaju da među njima postoje iskrene emocije, tvrde da ih je upravo ovaj prostor spojio i da će, kada se rijaliti završi, svako krenuti svojim putem. Kažu da se napolju neće viđati, iako im sama pomisao na rastanak teško pada.

Posebnu težinu njihovoj priči daje Filipov stav da ne želi da započinje vezu sa Aneli zbog toga što ona ima dete. Ostaje da se vidi da li će emocije koje su izgradili uspeti da nadjačaju razum ili će njihov odnos zauvek ostati jedna nedovršena priča.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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