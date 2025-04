Dao ultimatum: Luka otrčao da se opravda Sandri, ona dolučila da pokloni još jednu šansu, njemu popustile kočnice: Ako ti nećeš, idem dalje! (VIDEO)

Svi se pitaju šta će biti!

Luka Vujović je prepričao svoj razgovor, sa Darkom Tanasijevićem, Sandri Obradović, nakon čega su ušli u ozbiljan razgovor o svom odnosu.

- Ti si rekao i ja sam se složila - rekla je Sandra.

- Ti si rekla da se dokažem da imam tri mescea, do kraja. Mislim da je tako bilo. Rekao sam da nije bila tema da se pomirimo, jer ne znam da li ti hoćeš. Da sada odem odavde, sedeo bih i blejao bi sa Sandrom, Aneli vređa. Rekao sam da bi me bilo sramota da je upoznam sa društvom. Sada je kraj. Ne znam da li ima šanse sa tobom, ali sa Aneli je kraj. Rekao sam da se plašim jer ne znam da li bih mogao da ti dam ono što ti očekuješ. Siguran sam da si od prvog dana odlučila da sam ja taj. pitao me posle za odnos Karića i Gastoza- rekao je Luka.

- Nema pomirenja ovde - rekla je Sandra.

- Rekao sam i da ne možemo biti zajedno ovde jer je Aneli tu - rekao je Luka.

- Jedna greška je kraj - istakla je Sandra.

- Šta, mi smo sad zajedno? - pitao je Luka.

- Nismo, ali možemo biti ako budeš dobar -rekla je Sandra.

- Znači tri meseca da budem dobar i kad izađemo da budemo zajedno? - pitao je Luka.

- Da - odgovorila je,

- Taj film možeš da sanjaš. Ja za tri meseca možda idem svojim putem, amožda kad bi ušli sad... Da budem dobar znači da ne budem ni sa jednom više devojkom? - rekao je Luka.

- Da - rekla je Sandra.

- Ti se plašiš da se ja ne pomirim sa Aneli - istakao je Luka.

- Ne, nego ne želim da me blamiraš - rekla je Sandra.

- Ako se produži izolacija, ako budem želeo, biću sa tobom. AKo neće, ja idem dalje - istakao je Vujović.

Autor: A.Anđić