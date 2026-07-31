OGLASIO SE BIVŠI DEČKO SARE JO: Pevačica uživa u ljubavi sa glumcem, a evo gde je i sa kim Žiga Sotlar nakon raskida (FOTO)

Sara Jovanović bila je u dugogodišnjoj vezi sa koreografom Žigom Sotlarom, a dok su svi čekali da ljubav krunišu brakom, usledio je raskid. Pevačica je sreću pronašla kraj Alekseja Bjelogrlića, a Soltar se neko vreme nije oglašavao na društvenim mrežama.

Žiga trenutno boravi u Hrvatskoj, a jedan od prijatelja je podelio zajedničku fotografiju.

Oni su sedeli u restoranu, rashlađivali se sokovima i jeli roštilj, a koreograf je bio vidno raspoložen.

Sara i Aleksej uživaju

Podsetimo, Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić više ne kriju svoju vezu, a nedavno su se oglasili sa putovanja.

Da su srećni, zaljubljeni i da uživaju u zajedničkim trenucima svedoči i najnovija objava na društvenim mrežama.

Aleksej je na svom Instagram profilu podelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmejani i vidno raspoloženi. Aleksej se za izlazak odlučio za elegantnu i opuštenu letnju kombinaciju – bež pantalone i raskopčanu belu košulju.Sara je zablistala u jednostavnom, ali efektnom izdanju, noseći beli minić i belu majicu.

Autor: M.K.