IDEM U TURSKU NA KOREKCIJU, MORAM OVO DA SECNEM: Tanja Savić nezadovoljna izgledom, a evo zašto VERENIK Muki nije ostao sa njom na rođendanu Bojane Lazić (VIDEO)

Pevačica Tanja Savić došla je večeras na rođendan voditeljke Bojane Lazić.

Pred pripadnicima sedme sile otkrila je da je čeka odlazak kod plastičara, a otkrila je i zbog čega njen verenik Muhamed Muki Bešić nije ostao sa njom na proslavi.

- Muki me je dovezao, pa ode! Ovo je za devojke žurka. Ja sam to tako razumela. Ne nedostaje mi, videćemo se u roku od sat i po vremena. Ne volim spremanje, to me iscrpi. Muškarci onda čekaju lepše polovine, verujem da se svi muškarci slažu sa njom... Ako mi je lepo onda ostanem duže - rekla je Tanja Savić pred našim kamerama.

- Više sam nego zadovoljna količinom nastupa. Nekad mi menadžer stavi toliko nastupa, a to mi se ne sviđa, kad puno radim! Želim da vreme provodim sa svojom porodicom. Para će biti! - kazala je Tanja.

"Na kameri sam sva iskrivljena"

- Ja sam neko ko voli da bude sam, ja sam taj tip. Idem u Tursku da se sredim, da sve uradim! (smeh) Na kameri delujem kao da sam sva iskrivljena, krivim usta, a kad me ljudi vide uživo kažu mi da sam lepša. Ovo što sam čačkala dosad, čačkala sam sama, te filere ispod podočnjaka, mora da se ispravi to, al' mora da se secne! Moram da skupim hrabrost - istakla je ona, a detalje pogledajte u videu iznad.

Autor: M.K.