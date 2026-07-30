Nisam poslušala stroga pravila i zamalo IZAZVALA POŽAR! Naša pevačica na Ognjenu Mariju radila, pa osetila posledice

Od tada više ništa ne radi na današnji dan, već svu pažnju usmeri na one kojima je pomoć najpotrebnija.

Danas pravoslavni hrišćani proslavljaju Ognjenu Mariju. Sveta velikomučenica Marina, u narodu poznatija kao Ognjena Marija, vekovima važi za jednu od najvećih hrišćanskih isceliteljki.

Na današnji dan ne treba ništa raditi, a to je na svojoj koži iskusila naša pevačica Lena Kovačević, koja je sa svojim Instagram pratiocima podelila kakav incident joj se dogodio baš na Ognjenu Mariju.

- Srećan praznik! Jedne godine na Svetu Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan (stroga pravila, jasna) i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima, kojima je posebno potrebna pomoć - bila je iskrena Lena.

U narodu važi verovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagoreti setva ili doći do požara - u šta se Lena Kovačević uverila i na ličnom primeru.

Autor: R.L.