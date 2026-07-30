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Nisam poslušala stroga pravila i zamalo IZAZVALA POŽAR! Naša pevačica na Ognjenu Mariju radila, pa osetila posledice

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Irina Duplevskaja ||

Od tada više ništa ne radi na današnji dan, već svu pažnju usmeri na one kojima je pomoć najpotrebnija.

Danas pravoslavni hrišćani proslavljaju Ognjenu Mariju. Sveta velikomučenica Marina, u narodu poznatija kao Ognjena Marija, vekovima važi za jednu od najvećih hrišćanskih isceliteljki.

Na današnji dan ne treba ništa raditi, a to je na svojoj koži iskusila naša pevačica Lena Kovačević, koja je sa svojim Instagram pratiocima podelila kakav incident joj se dogodio baš na Ognjenu Mariju.

- Srećan praznik! Jedne godine na Svetu Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan (stroga pravila, jasna) i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima, kojima je posebno potrebna pomoć - bila je iskrena Lena.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

U narodu važi verovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagoreti setva ili doći do požara - u šta se Lena Kovačević uverila i na ličnom primeru.

Autor: R.L.

#Lena Kovačević

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