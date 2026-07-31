Roditelje redovno obilazi, slava ga nije promenila! Užičani ponosni na svog sugrađanina Ivana Bosiljčića, samo reči hvale imaju za njega

Odrastao je u ovom gradu, gde je i počeo svoju karijeru, a onda se otisnuo u profesionalne vode. Međutim, svoje Užice nikad nije zaboravio.

Iz samog centra Užica glumac Ivan Bosiljčić krenuo je putem svog poziva kad se u mlađim danima preselio u Beograd. U prestonici je izgradio glumačku karijeru, a ekipa Kurira posetila je njegov rodni grad, gde smo imali prilike da saznamo ko je bio Ivan dok ga šira javnost nije poznavala.

Odrastao je u jednom od retkih solitera u Užicu, a meštani ga se i dalje sećaju sa osmehom na licu, iako dugo ne živi tu. Komšije i sugrađani glumca opisuju kao nekog ko nije zaboravio odakle je potekao, te se redovno vraća svojim korenima.

Njegova kreativnost bila je uočljiva još tokom školskih dana, kad je bio član kulturno-umetničkog društva. Tamo je imao priliku da neguje tradicionalnu kulturu kroz folklor i narodnu pesmu.

Jedna od sugrađanki koja dobro pamti Bosiljčića, ali nije želela da se u javnosti otkriva njen identitet, otkrila je da je tokom detinjstva bio dobar dečak.

- O Ivanu Bosiljčiću mogu da kažem sve najlepše. Bio je dobar dečak i družio se sa mojim sinom. Zajedno su bili u kulturno-umetničkom društvu. Kasnije je Ivan otišao na studije, koje je završio i postao dobar glumac. Drago mi je zbog toga. Gledam serije u kojima on glumi. Supruga Jelena i ćerkica su super - kazala je komšinica, koja je ozareno govorila o svom poznatom sugrađaninu.

Redovno obilazi roditelje koji i dalje žive u Užicu

Komšije ističu da je Ivan potekao iz dobre porodice, koju redovno obilazi.

- Ivan ima brata Dragana, koji se, takođe, druži s mojim sinom. Ivan dolazi ovde, obilazi roditelje. Moj sin ga sreće kad dođe. Ostao je nepromenjen, kakav je bio, takav je i ostao - ispričala nam je Užičanka, koja smatra da glumca popularnost nije promenila.

Autor: R.L.