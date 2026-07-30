Ceo život nas nipodaštavaju i guraju u zapećak! Natalija Trik FX oplela po kolegama, pa otkrila šta zamera svom sinu: Sramota je! (VIDEO)

Ove godine imaju pune ruke posla, nastupi su zakazani, a publika se uželela njihovog repertoara.

Sani i Natalija Trik FX ove godine imaju mnogo zakazanih nastupa na crnogorskom primorju, a baš pre jednog takvog nastupa govorili su ispred objektiva emisije "Premijera".

- Mislim da su se ljudi prezasitili jednih te istih faca, da budem baš iskrena, i malo su željni drugačijih likova, drugačije muzike, i meni je baš drago zbog toga, zaista smo presrećni. Čuli smo da je bilo velikih "zvezda" sinoć pored nas, ali naš klub je bio pun, publika je bila top, baš smo uživali, termini se samo popunjavaju i dopunjavaju - rekla je Natalija, a potom se osvrnula na neverovatan uspeh i broj rasprodatih koncerata Milančeta Radosavljevića:

- Drago mi je što je to uspeo, ali mi je žao što je to doživeo u 82. godini, a ne ranije. Čula sam da je čovek plakao, i da je rekao da se zahvaljuje publici jer je bio nekako sklonjen. Ja ga razumem jer nas ceo život nipodaštavaju, stalno nas guraju u neki zapećak, a mi smo do j*aja, razumete.

Sani i Natalija su otkrili da drugovi njihovog naslednika Dejana obožavaju njihove nastupe i da često dolaze.

- Dolaze na naše nastupe, pogotovo njegovi drugari, Dejan je u malo drugačijem fazonu, on više voli RnB, ali njegovi drugari obožavaju - rekla je Natalija.

- A devojka mu je rekla: "Kako me nikad nisi odveo na mamin i tatin nastup", zamisli - rekao je Sani

- Sramota! Marija, čekamo te u Beogradu - dodala je Natalija.

Autor: R.L.